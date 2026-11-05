Reprodução/Instagram Virginia faz tour pela casa de Zé Felipe e questiona onde está seu quarto.

Virginia Fonseca , de 27 anos, agitou as redes sociais nesta quarta-feira (4) ao surgir na casa do ex-marido, Zé Felipe, de 28 anos. Em uma série de vídeos publicados nos Stories, a influenciadora mostrou detalhes da nova mansão do cantor, avaliada em R$ 24 milhões.

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Ao chegar à propriedade, o músico recebeu a influenciadora com um beijo na testa. Na sequência, Virginia decidiu conhecer a mansão e disparou: "Conhecendo a casa do meu ex-marido". Para um dos vídeos, Virginia utilizou como trilha sonora um áudio da icônica vilã Carminha, da novela "Avenida Brasil", interpretada por Adriana Esteves: "Nossa, tudo tão arrumadinho. Até que a cachorra tem bom gosto".

No tour, Virginia compartilhou vários espaços da mansão, incluindo o exterior com uma piscina, churrasqueira e um jardim. Ao elogiar a área externa do imóvel, a influenciadora brincou com o músico sobre fazer um churrasco no local.

Na sequência, a loira mostrou detalhes da área interna da casa. Ao mostrar o quarto de Maria Flor, de quatro anos, filha do meio do ex-casal, divertiu os seguidores ao mostrar a coleção de chapéus da pequena e cantar uma música da ex-namorada de Zé Felipe, Ana Castela."Não podia perder a oportunidade, 'mals'", escreveu a loira na legenda da publicação.

Continuando o tour, Virginia contou que, ao ver a nova cama que terá na mansão do pai, José Leonardo, de dois anos, começou a implorar por uma igual na casa dela. "Ele quer sair do berço por causa dessa cama, gente. Arrumou uma confusão lá em casa", declarou.

Em seguida, mostrando o quarto de Maria Alice, de cinco anos, Virginia brincou dizendo que faltavam produtos de sua marca, a WePink, na nova penteadeira da pequena.

Virginia ainda alimentou as esperanças dos fãs que torcem pela volta da relação com Zé Felipe. Ao questionar qual seria o quarto destinado a ela na residência, o sertanejo respondeu que ela poderia escolher qualquer um para se hospedar no local.

Zé Felipe também registrou a visita da ex-esposa à sua mansão. Nos Stories, o músico compartilhou um vídeo ao lado da loira e disparou: "Vivíbora, qualquer coisa que precisar de engajamento aí, eu sou o número 1. Estamos aí, conta comigo. Menina prodígio".





Reaproximação

Virginia Fonseca e Zé Felipe passaram a ser vistos juntos com mais frequência após o fim do relacionamento da influenciadora com Vini Jr., anunciado no dia 11 de outubro. No mesmo dia, eles curtiram um dia de praia em Miami, nos Estados Unidos.

Posteriormente, a loira postou um vídeo com um áudio atribuído ao cantor sertanejo nas redes sociais. Já na quarta-feira (14), Zé Felipe rebateu o comentário de um internauta que criticou a retomada de contato com Virginia. Na mensagem enviada ao músico, o seguidor escreveu: "Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda, cê é louco, não compensa". Zé Felipe, então, rebateu: "Não compensa é ter esses bagaços que você mexe".

Um dia depois, na quinta-feira (16), Virginia surgiu hospedada no apartamento do músico, em São Paulo. Já neste domingo (18), poucas horas antes da interação publicada por Zé Felipe, internautas notaram que Virginia Fonseca desarquivou algumas fotos antigas ao lado do ex-companheiro.

Na última semana, a influenciadora ficou hospedada no apartamento luxuoso do cantor, em Miami, nos Estados Unidos.

Apesar das especulações sobre uma reconciliação, Virginia e Zé Felipe não comentaram o assunto publicamente. Eles ficaram juntos por cinco anos e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025. Do relacionamento nasceram os três filhos do ex-casal: Maria Alice, Maria Flor, e José Leonardo.