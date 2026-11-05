Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Mila Seidl revela verdadeira causa da morte de Lito Sousa.

Mila Seidl, de 41 anos, relembrou detalhes dos últimos dias de vida do marido, Lito Sousa (1967-2026). Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, a empresária também esclareceu a verdadeira causa da morte do influenciador, ocorrida no dia 1° de outubro.

Durante o bate-papo, Mila revelou que o especialista em aviões não faleceu devido à Doença de Creutzfeldt-Jakob (DJC), condição com a qual foi diagnosticado em agosto de 2026.

"É importante explicar para as pessoas: o Lito não faleceu da DJC. Ele faleceu de pneumonia", explicou. "Normalmente as pessoas diagnosticadas com DJC não morrem por conta da doença, mas sim devido a complicações", completou Mila.

Últimos dias de Lito Sousaem

Durante a entrevista, Mila Seidl relembrou como foram os últimos dias de vida de Lito Sousa. Ele passou três semanas internado em um hospital em São Paulo, recebeu alta no início de setembro e morreu cerca de um mês depois em casa, onde passava por cuidados paliativos por meio de uma estrutura de Home Care.

Mila contou que acredita que Lito tenha mantido a consciência até os últimos dias de vida. Segundo ela, com o avanço da doença, ele se tornou um prisioneiro no próprio corpo. "Ele começou a não movimentar braço, perna. Ele perdeu a sustentação do tronco e com o tempo o pescoço e a cabeça", relembrou.

Dias antes da morte, Lito passou a apresentar dificuldades para respirar, o que levou ao diagnóstico de pneumonia. A partir deste ponto, o quadro de saúde do influenciador passou a ser considerado irreversível, exigindo que ele fosse entubado. Antes de perder a cognição, no entanto, o especialista em aviões deixou claro que não aceitava passar pelo procedimento.

"Naquela situação dele não tinha como reverter. Então seria como manter ele vivo artificialmente. Ele ficaria com sonda, com tubo, sedado, mas não estaria aqui. E isso era uma situação que ele não queria" Mila Seidl

A morte de Lito Sousa

Lito Sousa, criador do canal "Aviões e Músicas", morreu no dia 1° de outubro, aos 59 anos. O influenciador havia sido diagnosticado, em agosto, com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, progressiva e fatal.

Conhecido por produzir conteúdos sobre aviação e explicar temas técnicos de forma acessível, Lito também ficou conhecido por abordar acidentes aéreos e ajudar pessoas que tinham medo de voar. Ao longo da trajetória, o canal "Aviões e Músicas" conquistou milhões de seguidores.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa rara que provoca uma rápida deterioração neurológica. Atualmente, não existe tratamento capaz de curá-la.

Lito passou por um tratamento experimental com a medicação ALN-6457, que chegou ao Brasil no começo de setembro em uma operação de urgência que teve participação da Anvisa e da Receita Federal. Ele foi o primeiro humano a receber a medicação.