Reprodução/Netflix Mansão de "Dom de Iludir", da Netflix, é avaliada em R$ 59 milhões.

A mansão que aparece em "Dom de Iludir", série brasileira lançada pela Netflix no dia 28 de outubro, existe fora da ficção. A produção usou uma cobertura avaliada em R$ 59 milhões para representar o lar da milionária Lúcia Rossetti, personagem interpretada por Marieta Severo.

Localizado no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o imóvel pertenceu à tradicional família Guinle e é considerado uma das maiores coberturas residenciais do país. A família viveu no local durante os anos 1950, onde promoveu festas e encontros da alta sociedade.

Como é a mansão?

O apartamento de 3.900 metros quadrados fica no Edifício Tucumã e conta com cinco quartos, 12 banheiros, piscina, jardim suspenso, spa, saunas e amplos salões conectados por escadarias de mármore.

As amplas janelas proporcionam uma vista privilegiada da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar. Apesar das gravações, a proprietária continua morando no local, conforme informou a Netflix.

A residência não precisou ser inteiramente alterada para a produção. De acordo com uma reportagem divulgada pela Netflix, a equipe aproveitou elementos arquitetônicos existentes, incluindo molduras francesas nas paredes e objetos decorativos em estilo Art Noveau, vindos de Versalhes.

Para a série, a equipe reproduziu quatro obras de arte de Cândido Portinari, duas de Victor Brecheret e quatro de Di Cavancanti, todas licenciadas junto aos respectivos herdeiros. Enquanto algumas peças foram reproduzidas por artistas, outras foram produzidas utilizando técnicas de impressão de alta qualidade.

Gravação exigiu cuidado redobrado

Durante as filmagens, a preservação dos objetos da residência representou um desafio para a equipe e para o elenco. Nanda Costta contou que precisava perguntar quais móveis pertenciam à casa e quais poderiam ser utilizados nas cenas. O diretor Mauro Mendonça Filho orientava a equipe sobre os itens que poderiam ser manuseados ou não.

Para Alice Wegmann, os imóveis e as obras de arte são elementos fundamentais para representar as diferenças sociais entre os personagens, especialmente no contraste entre a riqueza dos Rossetti e a realidade da família Petrov.

Além de "Dom de Iludir", o imóvel também já serviu de cenário para a série "Dom", do Prime Video, e para a novela "O Outro Lado do Paraíso", da Globo.

Dom de Iludir

Ambientada no universo da elite carioca, a série acompanha a relação conturbada entre a colecionadora de arte Lúcia Rossetti (Marieta Severo) e sua filha, Maíra Rossetti (Alice Wegmann).

A descoberta de uma doença até então desconhecida muda a dinâmica entre as duas, que passam a buscar uma possível cura e recorrem a uma terapeuta espiritual. A chegada de Irina (Nanda Costa) interfere ainda mais na relação familiar.

Com a aproximação das três personagens, novos conflitos surgem. Quando Lúcia se sente enganada, segredos vêm à tona e interesses divergentes passam a ameaçar as relações, dando início a uma sequência de desconfianças e intrigas familiares.