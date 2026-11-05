Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

A mãe de Abdul Fares, ex-noivo de Marina Ruy Barbosa, saiu em defesa da atriz após a repercussão do fim do relacionamento e da polêmica envolvendo o anel de noivado avaliado em R$ 6 milhões. Em uma mensagem publicada nas redes sociais nesta quinta-feira (5), Hasna Fares revelou que Marina chegou a se oferecer diversas vezes para devolver a joia, mas que a família não aceitou.

“Marina, minha nora, te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, e sigo em oração para que esse momento passe”, escreveu Hasna em uma publicação no Instagram.





Na sequência, a mãe do empresário explicou por que não aceitou a devolução do presente.

Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho e com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando Hasna Fares, ex-sogra de Marina Ruy Barbosa





Hasna encerrou a mensagem reforçando o apoio à atriz: “Estarei aqui sempre ao seu lado”.

Anel de R$ 6 milhões virou alvo de especulação

O anel foi dado por Abdul a Marina em 2023, durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando o empresário pediu a atriz em casamento. A joia tem lapidação em formato navete e é cravejada de diamantes. Seu valor foi estimado em cerca de US$ 1 milhão, equivalente a aproximadamente R$ 6 milhões.

Reprodução/Instagram Ex-sogra de Marina Ruy Barbosa fala sobre anel de noivado





Um homem que se apresentou como primo de Abdul chegou a cobrar publicamente que Marina devolvesse o anel ou o depositasse em juízo, sob a alegação de que o objeto pertenceria à família Fares. Essa alegação, porém, não foi confirmada.

A joia também já havia sido mencionada em uma disputa judicial envolvendo Abdul e o pai, Jamel Fares, em 2024. Na ocasião, o anel foi citado em meio a questionamentos sobre despesas e o padrão de vida do empresário.

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares





O fim do relacionamento entre Marina e Abdul foi noticiado nesta quarta-feira (04). contudo, os dois já estavam separados havia pelo menos dois meses, após mais de três anos juntos. O término teria ocorrido de forma amigável.

Marina e Abdul ficaram noivos em outubro de 2023, cerca de seis meses após começarem a namorar.



