Reprodução/Instagram Daniel Ávila é investigado por violência doméstica contra ex-namorada.

O ator Daniel Ávila, de 41 anos, conhecido por ter interpretado o personagem Dudu na novela "A Viagem", exibida pela Globo em 1975, está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) por violência doméstica contra a ex-namorada, a atriz Priscila Dupre.

De acordo com a Polícia, a investigação está em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e segue sob sigilo.

Nesta quinta-feira (5), Priscila usou as redes sociais para compartilhar fotos e vídeos de hematomas e escreveu:"Violência doméstica e silêncio, nunca mais!". Nas hashtags da postagem, a artista incluiu o número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, que recebe e encaminha denúncias de violência contra a mulher para os órgãos competentes. Priscila também usou a hashtag #mulheresvivas.

Em entrevista ao jornal O Globo, Priscila contou que formalizou a denúncia à polícia em abril e explicou porque resolveu se pronunciar publicamente somente agora.

Reprodução/Instagram Priscila Dupre compartilhou imagens de hematomas nas redes sociais.

"Fiz o boletim de ocorrência uns dois meses depois que me separei, porque eu estava muito abalada e sem força. Estava muito mal, apenas tentando sobreviver. Depois que eu fiz o boletim, ele começou a me difamar, dizendo que eu era mentirosa, que estava inventando coisas e que era louca. É aquele discurso clássico que o agressor faz para deslegitimar a denúncia da vítima. Eu comecei a ser prejudicada no teatro", disse.

Em entrevista ao iG, Priscila contou que notou comportamentos problemáticos do ex-parceiro desde o início da relação."Foram quase 5 anos de relacionamento, 3 anos morando juntos. Desde o início ele era bem manipulador e dava indícios de ser um possível agressor. Mas foi depois que fomos viver juntos, em 2023, que as violências cresceram", disse.

Priscila também relatou que, mesmo após formalizar a denúncia, acaba encontrando Daniel Ávila esporadicamente. "Acabo cruzando com ele no teatro e no bairro raramente", disse.

"Sou uma mulher forte e corajosa. Vê-lo me faz lembrar de onde eu saí e do quanto eu sou forte em seguir fazendo minhas coisas independente da presença dele" Priscila Dupre

A atriz contou ao Metrópoles que um dos episódios de agressão foi motivado pelo pino de uma panela de pressão. Ao perguntar sobre onde estava a peça, o ator reagiu com xingamentos e, posteriormente, a seguiu até o quarto, onde agrediu a atriz. Segundo Priscila, o ator chegou a cuspir em seu rosto quando ela já estava no chão. Parte da discussão foi gravada em áudio pela atriz, que publicou áudio nas redes sociais.





Priscila Dupre recebe apoio nas redes sociais

Após expor publicamente a violência que sofreu, Priscila Dupre recebeu mensagens de apoio de internautas nas redes sociais."Sinto muito por isso", escreveu uma. "Não te conheço. Mas estou te mandando todas as melhores energias. Que você se sinta abraçada, amparada. E que a justiça seja feita.", disse outra. "Força Priscila, ninguém deveria passar por isso. Que a justiça seja feita", desejou uma terceira seguidora da atriz.