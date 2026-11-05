Reprodução/Instagram Janaína Barbosa

A morte de Janaína Barbosa, ex-apresentadora do TV Fama , aos 48 anos, trouxe à tona lembranças de sua trajetória na televisão e detalhes de sua vida pessoal, que ela mantinha longe dos holofotes. A artista morreu na terça-feira (3) e deixou dois filhos, Bernardo e Frederico, frutos de seu relacionamento com o empresário Felipe Faria.

Conhecida pelo trabalho na RedeTV!, Janaína estava afastada da televisão nos últimos anos e passou a preservar ainda mais a intimidade da família.

A despedida seguiu a mesma discrição. Realizados na tarde de ontem, o velório e o sepultamento foram reservados a familiares e amigos próximos.

Quem é Felipe Faria, pai dos filhos de Janaína Barbosa?

Felipe Faria é empresário e pertence a uma família ligada ao setor financeiro brasileiro. Ele é neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Alfa. Felipe e Janaína se casaram em novembro de 2010, em uma cerimônia à beira-mar na Ilha de Comandatuba, no litoral da Bahia.

Reprodução/Instagram Janaína Barbosa e Felipe Faria

Em entrevista à revista Quem, a amiga de infância de Janaína, Camila Avesani, contou que a ex-apresentadora e o marido estavam separados, mas que a artista desejava reatar o relacionamento. Por esse motivo, os dois estariam se reaproximando.

Reprodução/SBT/Instagram Otávio Mesquita e Janaína Barbosa

Quem são Bernardo e Frederico, filhos da apresentadora?

Janaína teve dois filhos com Felipe Faria: Bernardo e Frederico. Bernardo nasceu em 2011 e Frederico em 2017.

Nos últimos anos, enquanto se afastava da televisão, ela passou a levar uma vida mais discreta.

Antes de se casar com Felipe Faria, Janaína viveu um relacionamento com o apresentador Otávio Mesquita. Os dois se casaram em 2002 e se separaram oficialmente em 2007, após um relacionamento marcado por idas e vindas.

Otávio confirmou a morte da ex-mulher e lamentou a perda em declarações à imprensa. “Fiquei triste mesmo”, disse ao comentar a notícia.

Morte repentina



A morte da ex-apresentadora foi atribuída a um choque anafilático, uma reação alérgica grave e repentina, segundo informações confirmadas por uma amiga e divulgadas posteriormente pela imprensa. A família também se manifestou sobre a causa e pediu respeito à privacidade neste momento.

Janaína ficou conhecida nacionalmente ao apresentar o TV Fama, da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, no início dos anos 2000. Mas a bela também atuou na série Casos e Acasos, da TV Globo, e, nos últimos anos, dedicou-se à psicologia e à psicanálise.



