Thais Carla está focada na rotina fitness e mostrou, nesta terça-feira (3), como está seu corpo após perder mais de 100 kg. Em seu perfil nas redes sociais, a influenciadora exibiu os músculos em formação e se mostrou surpresa com os resultados dos treinos na academia.
“Bom dia, que eu tô chocada! Olha isso aqui? Olha o muque! Tô choquita. Bom dia para você também”, disse ela, animada, enquanto gravava um vídeo em frente ao espelho.
A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em abril de 2025 e, desde então, perdeu mais de 120 kg. Thais chegou a pesar mais de 200 kg e, atualmente, está na faixa dos 80 a 85 kg.
Em outra ocasião, ela também falou sobre experiências vividas na infância, especialmente os traumas relacionados ao peso.
"Eu percebi que era gorda e que ser gorda era um problema quando tinha uns 8 anos e ela (sua mãe) começou a restringir o que eu comia, me levar no nutricionista e um monte de médicos. Aí, eu percebi que eu ia e minha irmã não. Foi quando percebi que ela não queria que eu fosse gorda", disse.
Ela destacou que percebia uma diferença no tratamento que recebia em comparação com a mãe e a irmã. “Eu ficava chateada e triste. A gente sente as coisas. Fiz psicólogo com dez anos porque fiquei revoltada e agressiva. Queria bater em todo mundo. Ele disse que eu estava com problema de comparação porque minha mãe ficava me comparando a outras pessoas e à minha irmã”, contou.
Perda de peso
A dançarina passou por uma cirurgia bariátrica em abril de 2025 e, desde então, tem se dedicado a uma rotina mais saudável e ao processo de emagrecimento. Após meses de trabalho e dedicação, Thais perdeu mais de 120 kg e continua levando a vida fitness a sério. Além de manter uma alimentação mais regrada, ela também tem investido em treinos mais intensos na academia.
Solteirice
Thais Carla também vive uma nova fase na vida pessoal. Em 10 de julho, a influenciadora anunciou o fim do casamento com Israel Reis, após 11 anos juntos. Na ocasião, ela afirmou que a separação ocorreu de forma amigável, devido a diferenças nos planos para o futuro. Enquanto ele queria morar no interior, Thais desejava continuar em São Paulo, onde mantém seus projetos profissionais.
Em setembro, a dançarina assumiu um relacionamento com o empresário Fabrício Camargo. No entanto, cerca de 20 dias após tornar o namoro público, ela anunciou o fim da relação.