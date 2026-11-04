Reprodução/Instagram/@thaiscarla Influenciadora Thais Carla

Thais Carla está focada na rotina fitness e mostrou, nesta terça-feira (3), como está seu corpo após perder mais de 100 kg. Em seu perfil nas redes sociais, a influenciadora exibiu os músculos em formação e se mostrou surpresa com os resultados dos treinos na academia.

“Bom dia, que eu tô chocada! Olha isso aqui? Olha o muque! Tô choquita. Bom dia para você também”, disse ela, animada, enquanto gravava um vídeo em frente ao espelho.

A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em abril de 2025 e, desde então, perdeu mais de 120 kg. Thais chegou a pesar mais de 200 kg e, atualmente, está na faixa dos 80 a 85 kg.

Em outra ocasião, ela também falou sobre experiências vividas na infância, especialmente os traumas relacionados ao peso.





"Eu percebi que era gorda e que ser gorda era um problema quando tinha uns 8 anos e ela (sua mãe) começou a restringir o que eu comia, me levar no nutricionista e um monte de médicos. Aí, eu percebi que eu ia e minha irmã não. Foi quando percebi que ela não queria que eu fosse gorda", disse.

Reprodução/Instagram/@thaiscarla Apresentadora Thais Carla





Ela destacou que percebia uma diferença no tratamento que recebia em comparação com a mãe e a irmã. “Eu ficava chateada e triste. A gente sente as coisas. Fiz psicólogo com dez anos porque fiquei revoltada e agressiva. Queria bater em todo mundo. Ele disse que eu estava com problema de comparação porque minha mãe ficava me comparando a outras pessoas e à minha irmã”, contou.

Perda de peso

Reprodução/Instagram/@thaiscarla Thais Carla





A dançarina passou por uma cirurgia bariátrica em abril de 2025 e, desde então, tem se dedicado a uma rotina mais saudável e ao processo de emagrecimento. Após meses de trabalho e dedicação, Thais perdeu mais de 120 kg e continua levando a vida fitness a sério. Além de manter uma alimentação mais regrada, ela também tem investido em treinos mais intensos na academia.

Solteirice

Reprodução/Instagram/@thaiscarla Influenciadora Thais Carla





Thais Carla também vive uma nova fase na vida pessoal. Em 10 de julho, a influenciadora anunciou o fim do casamento com Israel Reis, após 11 anos juntos. Na ocasião, ela afirmou que a separação ocorreu de forma amigável, devido a diferenças nos planos para o futuro. Enquanto ele queria morar no interior, Thais desejava continuar em São Paulo, onde mantém seus projetos profissionais.

Em setembro, a dançarina assumiu um relacionamento com o empresário Fabrício Camargo. No entanto, cerca de 20 dias após tornar o namoro público, ela anunciou o fim da relação.