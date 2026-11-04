Reprodução/Instagram/@sadieSink_/@realmadrid Sadie Sink teria dado fora em Vini Jr..

A vida romântica de Vini Jr., de 26 anos, voltou aos holofotes menos de um mês após anunciar o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca. De acordo com o jornal francês Foot Mercato, o jogador do Real Madrid teria tentado se aproximar da atriz norte-americana Sadie Sink, de 24 anos.

Segundo a publicação, Vini Jr. teria enviado uma mensagem à artista pelo Instagram e a convidado para assistir a uma partida do Real Madrid em um camarote VIP do estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. Ela teria recusado a proposta.

A interação entre os famosos, porém, não foi confirmada até o momento. O assunto repercutiu nas redes sociais em meio ao fim da relação do jogador com Virginia Fonseca. Os dois assumiram o namoro em outubro de 2025, no entanto, anunciaram o primeiro término em maio de 2026. Em julho, reataram o relacionamento, que chegou ao fim definitivo em 11 de outubro.









Quem é Sadie Sink?

Nascida em abril de 2002, em Brenham, no Texas, nos Estados Unidos, Sadie Sink iniciou sua carreira artística ainda na infância. Um de seus primeiros trabalhos de destaque foi no musical "Annie", na Broadway, em 2013.

Em 2015, ela integrou o elenco da peça "The Audience", na qual interpretou a versão jovem da Rainha Elizabeth 2ª, papel que também foi de Helen Mirren.

A fama internacional veio com a série "Stranger Things", na qual Sadie deu vida à Max Mayfield. A atriz entrou para o elenco na segunda temporada, lançada em 2017.





Em 2021, Sadie participou da trilogia de terror "A Rua do Medo". No mesmo ano, ela estrelou o curta-metragem "All Too Well: The Short Film", dirigido pela cantora Taylor Swift, ao lado de Dylan O'Brien.

No ano seguinte, a atriz interpretou Ellie no longa-metragem "A Baleia", dirigido por Darren Aronofsky e protagonizado por Brendan Fraser. Sua atuação no drama rendeu uma indicação ao Critcs Choice Awards na categoria Melhor Atriz Coadjuvante.

Em 2025, Sadie voltou à Broadway como protagonista da peça "John Proctor Is The Villain". Pelo trabalho, recebeu uma indicação ao Tony Awards, uma das premiações mais prestigiosas do teatro norte-americano.

Já em 2026, a artista fez sua estreia no circuito teatral de Londres, o West End, como Julieta em uma montagem de "Romeu e Julieta", dirigida por Robert Icke. Noah Jupe também protagoniza a produção interpretando Romeu.

Além disso, Sink também faz parte do universo cinematográfico da Marvel , com participação em "Homem-Aranha: Um Novo Dia". Ela também foi confirmada no elenco de "Vingadores: Guerras Secretas", longa com estreia prevista para dezembro de 2027.

Discreta, Sadie costuma manter sua vida pessoal longe dos holofotes, restringindo suas aparições públicas e entrevistas aos seus compromissos profissionais.