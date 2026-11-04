Reprodução/Divulgação Eliana Rocha

A atriz Eliana Rocha morreu aos 82 anos, na última terça-feira (3), em São Paulo. Conhecida por trabalhos em produções como Toma Lá Dá Cá e Pé na Cova, ambas da TV Globo, a artista construiu uma carreira marcada especialmente pelo teatro e participações em novelas e séries.

A notícia foi anunciada por Miguel Falabella, ator, autor e diretor com quem ela trabalhou vários anos em diferentes projetos. A causa da morte não foi divulgada.

Em uma homenagem nas redes sociais, Falabella fez questão de destacar o talento e a generosidade da colega, além de fazer referência à personagem que marcou sua trajetória na televisão.

Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis! Miguel Falabella, ator e diretor.

Um dos trabalhos de maior destaque de Eliana na televisão foi a série Pé na Cova, exibida pela Globo entre 2013 e 2016. Na produção, criada e protagonizada por Miguel Falabella, ela interpretou Luz Divina, personagem que a tornou conhecida por uma parcela maior do público.

A atriz também participou de Toma Lá Dá Cá, humorístico da emissora, e integrou o elenco de outras produções, como as novelas Meu Bem, Meu Mal (1990), Razão de Viver (1996), Chiquititas (1998), Marisol (2002) e Negócio da China (2008). Seu último trabalho na televisão foi na série Eu, a Vó e a Boi, lançada em 2019, na qual interpretou Belize Bangalow.

Quem era Eliana Rocha?

Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, Eliana tinha formação em Direito e Teatro. Embora tenha conquistado reconhecimento do público por seus trabalhos na televisão, sua trajetória artística foi construída principalmente nos palcos, onde participou de mais de 30 peças.

Reprodução/Divulgação Eliana Rocha

Em 1974, ela esteve entre os fundadores da Royal Bexiga's Company, grupo teatral criado em São Paulo ao lado de artistas como Jandira Martini e Ney Latorraca. A companhia montou diversos espetáculos e fez parte da trajetória de Eliana nos palcos.

Além de atriz, Eliana também trabalhou com textos e no mercado editorial. Atuou como revisora e preparadora de textos e colaborou na produção da autobiografia de Zeca Camargo, 50, Eu?. Também escreveu a biografia do ator Marcos Caruso, publicada pela Coleção Aplauso, e o livro Memórias de um Tempo Não Vivido, no qual conta a história de sua família.

Artistas lamentam a morte da atriz

Após a notícia da morte, colegas de profissão e artistas prestaram homenagens a Eliana nas redes sociais. Além de Miguel Falabella, o ator Marcos Caruso relembrou a amizade e o trabalho da colega.“Eliana Rocha, grande amiga, grande atriz, aplausos pelos risos e emoções que tivemos pela tua arte. Descanse em Paz!”, escreveu.

Diogo Vilela também lamentou a perda:“Poxa, uma amiga e atriz maravilhosa! Tô muito triste”. Fabiana Karla, Danielle Winits, Drica Moraes e outros nomes da televisão também reagiram à despedida.

Reprodução/Divulgação Eliana Rocha

Em comunicado divulgado pela família, Eliana foi lembrada como uma mulher determinada, amiga leal e artista apaixonada pelo teatro, além de mãe e avó amorosa.

O velório está previsto para esta quarta-feira (4), das 11h às 15h, no Funeral House Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo.



