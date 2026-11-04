Reprodução/Instagram Jon Vlogs esclarece relação com Ana Castela.

Jon Vlogs, de 27 anos, voltou a comentar sua relação com Ana Castela, de 22. Durante uma transmissão ao vivo, o influenciador foi questionado sobre os rumores de um possível namoro com a cantora, que movimentaram as redes sociais recentemente.

Jon vlogs explicando como ta a relação dele com a ana castela.. "dois jovens solteiros que quando se encontram se curte" pro povo tudo é ta namorando, estão apenas curtindo o momento, e se fossem ate pra namorar nao ia ser de um dia pro outro, se for pra ser,vai ser deixem curtir https://t.co/ekTNCQVe8L — Gomes (@Gomestxz2) November 3, 2026





Sem rotular o relacionamento com Ana Castela, o influenciador afirmou que a convivência entre os dois está sendo interpretada de forma exagerada pelo público. O famoso ainda criticou a cobrança constante por uma definição da relação entre eles.

"Somos duas pessoas jovens, felizes, que quando estamos juntos nos divertimos. Tomam uma... Vocês não aceitam felicidade? Tudo para vocês é: está junto, está casado, está junto, namoro", disparou Vlogs.

A declaração aconteceu em meio à especulações sobre um possível romance entre os dois voltarem a circular nas redes sociais. Os boatos ganharam força na última semana, período em que os dois curtiram uma viagem à Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

Durante a viagem, internautas chegaram a especular que um suposto beijo entre Ana Castela e Jon Vlogs foi flagrado durante uma live. O momento aconteceu durante uma das noites de Halloween do parque da Universal, em Orlando.

Nas imagens, Ana Castela está bebendo um drink e, na sequência, a câmera aponta para uma parede, onde é possível ver duas sombras de pessoas se aproximando, o que foi interpretado como um beijo entre a cantora e o influenciador. A suposta troca de carinho deu o que falar nas redes sociais, mas os famosos não chegaram a comentar o assunto diretamente.

Durante a viagem, os famosos chegaram a ser flagrados em clima de romance durante um show de fogos na Disney. Em um vídeo registrado por uma pessoa que estava no local, Ana Castela posa abraçada e dando um beijo no rosto do influenciador.





Jon Vlogs posta vídeo com Ana Castela e fãs reagem: "Amo esse casal"

Ana Castela e Jon Vlogs deram o que falar nesta segunda-feira (2) ao postarem um vídeo juntos. Nas imagens, eles aparecem vestindo o famoso bouncy dress (vestido que pula), em meio a Times Square, em Nova York.

"Em minha defesa, eu fui ameaçado", escreveu Jon na legenda do vídeo em que os dois surgem pulando de acordo com o balanço do vestido. "E nem foi eu quem inventou esse vídeo", rebateu Ana Castela.

Nos comentários da publicação, fãs dos famosos reagiram à nova interação. Para alguns internautas, o fato de o influenciador ter surgido usando vestido é um sinal que ele está em um relacionamento e tentando agradar Ana Castela. "Eu amo esse casal", escreveu um. "O homem apaixonado faz qualquer coisa", brincou outro. "O poder de uma mulher é absurdo", disse um terceiro usuário do Instagram.

Jon Vlogs já foi apontado como affair da cantora

Ana Castela está solteira desde o fim de seu namoro com Zé Felipe , anunciado no fim do ano passado. Desde então, a cantora viu seu nome ligado a alguns famosos, inclusive, Jon Vlogs.

Os rumores sobre um possível romance entre eles começaram a ganhar força no início de 2026. Em maio, os dois foram vistos juntinhos durante uma festa de lançamento da cantora e também protagonizaram diversas interações em uma transmissão ao vivo.

Já em julho, Ana e Jon voltaram a dar o que falar. Na ocasião, a cantora revelou que utilizava um perfil fake para acompanhar as transmissões ao vivo do influenciador. Apesar dos boatos, Jon já negou qualquer romance entre eles. "Somos parceiros", afirmou durante uma live.