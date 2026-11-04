Reprodução: Redes Sociais Gloria Pires investe no agronegócio há mais de três décadas.

Gloria Pires, de 63 anos, tem uma carreira consolidada como uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira. Longe dos holofotes e das telinhas, porém, a artista mantém uma trajetória empresarial de sucesso, com investimentos no agronegócio.

Apesar de o lado empreendedor da atriz ser desconhecido da maior parte do público, ela mantém negócios no ramo há mais de 30 anos. Ao lado do marido, o músico e empresário Orlando Morais, Gloria participa de atividades rurais em uma propriedade localizada em Goiás.

Na fazenda, o casal investe na pecuária de corte e na produção de grãos, áreas de extrema relevância para a economia brasileira.

Como tudo começou?

Gloria Pires e Orlando Morais investem no agronegócio há mais de três décadas. Segundo informações publicadas pelos portais Compre Rural e Mais Goiás, o casal iniciou os investimentos no setor durante os anos 1990, ampliando a atuação empresarial para além das carreiras artística e musical.

A ligação de Orlando Morais com o campo, porém, começou antes disso. De origem familiar ligada às atividades rurais, o empresário herdou propriedades dos avós na região. Ao longo dos anos, os negócios se expandiram, e Gloria Pires também passou a participar dos investimentos.

Além das propriedades rurais, o casal mantém vínculos com uma empresa relacionada ao agronegócio. Orlando também tem participação em empreendimentos do setor de hospitalidade, diversificando suas atividades comerciais.

Apesar da curiosidade que os investimentos envolvendo uma das maiores atrizes do país gerem curiosidade, não existe uma avaliação amplamente confirmada sobre o patrimônio total ou sobre o faturamento das atividades agropecuárias da família.

Glória Pires e Orlando Morais são réus em ação por briga de terra

A atriz Glória Pires e o cantor Orlando Moraes estão entre os réus de um processo que corre na Justiça de Goiás. De acordo com o colunista Alessandro Lo Bianco, eles foram incluídos na ação em outubro porque são sócios de uma empresa que recebeu parte de uma fazenda em Anápolis.

De acordo com o processo, movido por um agricultor, parte de suas terras foi incluída de forma irregular em outra propriedade. Segundo a ação, um dos réus teria usado informações falsas para alterar os documentos da fazenda e criar um novo registro em cartório. Depois disso, a área teria sido transferida para a empresa da qual Glória Pires e Orlando Morais são sócios.

Na Justiça, o autor da ação pede que esses registros sejam cancelados, que a transferência das terras seja anulada e que a venda da área seja proibida até o fim do processo. Além disso, ele pede uma indenização de R$ 200 mil por danos morais. O processo ainda está em andamento, e a Justiça irá analisar as provas apresentadas por todas as partes.