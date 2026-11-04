Reprodução/Instagram Fernanda Lima e Eduardo Costa

Fernanda Lima, 49 anos, deu mais um passo na disputa judicial contra Eduardo Costa, 47 anos. A apresentadora iniciou um procedimento para cobrar R$ 144.550,17 do cantor, valor atualizado de uma indenização por danos morais decorrente de ofensas publicadas por ele nas redes sociais em 2018.

De acordo com informações divulgadas, o pedido foi apresentado em 26 de outubro. A defesa da apresentadora solicitou que o sertanejo seja intimado a pagar a quantia.

Caso não haja pagamento voluntário, Fernanda também pediu que a Justiça pesquise bens em nome do artista e determine o bloqueio de ativos financeiros para garantir o recebimento do valor.

A cobrança é feita por meio do chamado cumprimento provisório de sentença. Isso significa que a apresentadora busca executar a condenação enquanto ainda existe a possibilidade de novos recursos.

O processo teve início em 2018, depois que Eduardo Costa publicou ofensas contra Fernanda Lima nas redes sociais. Na ocasião, o cantor reagiu a um vídeo do programa Amor & Sexo, apresentado por ela na TV Globo, e criticou o discurso da apresentadora.

Instagram Eduardo Costa





Em uma das publicações, o sertanejo chamou Fernanda de “imbecil” e fez comentários ofensivos sobre o posicionamento político atribuído a ela e ao programa. A apresentadora recorreu à Justiça e pediu uma indenização por danos morais.

Na primeira instância, Eduardo Costa foi condenado a pagar R$ 70 mil. Após recurso da defesa do cantor, porém, a 4ª Câmara de Direito Privado reduziu a indenização para R$ 50 mil. O valor cobrado agora, de R$ 144.550,17, considera a atualização monetária e os juros acumulados.

Eduardo Costa ainda pode recorrer?

Sim. Apesar de os quatro recursos mais recentes apresentados pelo cantor terem sido rejeitados, a cobrança é provisória. Isso significa que ainda pode haver novos desdobramentos judiciais e que a condenação pode ser modificada futuramente.

No pedido, a defesa de Fernanda argumentou que não há decisão judicial suspendendo os efeitos da condenação em razão dos recursos apresentados.

Reprodução/YouTube/Astrid Fontenelle Fernanda Lima





Por isso, solicitou que o procedimento de cobrança tenha continuidade. Caso Eduardo Costa consiga reverter a decisão e Fernanda já tenha recebido algum valor, ela poderá ser obrigada a devolver o dinheiro.

Eduardo Costa já pediu desculpas à apresentadora

Em fevereiro de 2025, Eduardo Costa reconheceu publicamente que havia agido de maneira desrespeitosa ao atacar Fernanda Lima. Ao comentar o episódio, o cantor afirmou que se arrependia das declarações e admitiu ter sido um “babaca” naquele momento.

No entanto, a disputa judicial continuou. O novo pedido de cobrança busca garantir o pagamento da indenização estabelecida no processo por danos morais.



