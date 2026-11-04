Reprodução/Instagram/@joaovicente27@antoniotabet João Vicente e Antônio

Após João Vicente sair em defesa de Marina Ruy Barbosa, Antônio Tabet detonou o ator nas redes sociais e o chamou de hipócrita. Em uma publicação no X, o humorista criticou a postura política do artista durante as eleições e o acusou de tentar ganhar visibilidade ao se manifestar sobre a polêmica.

"Apareceu o nepobaby babaca! Ficou pianinho durante a eleição para não ofender a 'panelinha' dos amigos do Vorcaro, mas ele não perde a chance de tentar aparecer de carona na fama de alguém. Hipócrita, metido a desconstruído, é o sujeito mais escroto e preconceituoso que conheci. Um inútil que nunca fez NADA sozinho e só 'vingou' na vida graças aos que se penduram ou bajulam", disse.

O que aconteceu?

Reprodução/Porta dos Fundos Ator João Vicente





A rusga entre João Vicente e Tabet começou após o artista postar um texto em defesa de Marina Ruy Barbosa, que foi vítima de um possível cancelamento por emitir seu posicionamento político.





"Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião. É baixo, é sádico e covarde", disse o ator.

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa





"O cancelamento é violento. Começa com meia dúzia de pessoas, ganha volume em poucas horas e, quando você vê, uma multidão que nem sabe direito do que se trata está atacando, xingando, pedindo boicote, tentando apagar anos de trabalho e de história. Ninguém escuta, ninguém pergunta, ninguém pondera. Só se ataca. E quem está do outro lado sente tudo isso sozinho", soltou o artista.

Ex-sócios

Reprodução/Instagram Antonio Tabet





João Vicente e Antonio fizeram parte do grupo de humoristas que deu início ao Porta dos Fundos em 2012. O projeto também teve participação de Gregório Duvivier, Ian SBF e Fábio Porchat.

Após uma era na internet, ampliou a atuação para o streaming. Tabet deixou de ser sócio do Porta dos Fundos em 2025. Depois, disse que a empresa passou a fazer um conteúdo justamente por não se identificar com o projeto.

Quem é João Vicente?

João Vicente de Castro é ator, apresentador e publicitário brasileiro, além de um dos fundadores do canal de humor Porta dos Fundos. Estreou na televisão na série A Mulher do Prefeito e, desde então, participou de produções como Rock Story e Espelho da Vida.

Mais recentemente, interpretou Renato Filipelli no remake de Vale Tudo. O ator também integra o elenco do programa Papo de Segunda, exibido pelo GNT, no qual debate temas relacionados à sociedade e ao cotidiano.