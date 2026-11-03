Reprodução/Instagram Mila Seidl se pronuncia sobre divulgação de áudios de acidente aéreo nos EUA.

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa (1967-2926), usou as redes sociais do marido nesta segunda-feira (2) para explicar por que as gravações das comunicações entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo durante os momentos que antecederam a queda de um jatinho na Flórida, nos Estados Unidos, não foram divulgadas nos perfis oficiais do influenciador.





O acidente, que ocorreu neste domingo (1), em Lake Worth Beach, deixou nove mortos, entre eles, a brasileira Nathalia Gadelha, que atuava como copilota no momento da queda da aeronave.

No vídeo publicado no perfil oficial de Lito Sousa no Instagram, Mila, que agora segue à frente dos projetos do marido, afirmou que decidiu seguir os princípios construídos por ele ao longo dos anos e não expor esse tipo de conteúdo. Lito morreu no dia 1° de outubro, em decorrência da Doença de Creutzfeldt-Jakob.

Ela reconheceu que existe uma curiosidade por parte do público acerca de acidentes aéreos, porém, ponderou que as gravações também carregam o sofrimento das vítimas e de seus familiares.

"Eu acredito que a curiosidade é humana, a curiosidade mórbida é humana, mas esses áudios vêm acompanhados de sofrimento, angústia dos que estavam envolvidos, e a gente pensa, principalmente, nos familiares que estão no ápice do seu sofrimento vendo todas essas informações sendo amplamente divulgadas sem nenhum critério", disse Seidl.

A empresária também questionou a divulgação das gravações sem autorização e pontuou que não havia confirmação de que o áudio que circulava nas redes sociais era verídico em sua totalidade.

Segundo ela, o projeto opta por se limitar a abordar fatos conhecidos e aguardar informações oficiais pelos órgãos responsáveis pelas investigações. No caso dos Estados Unidos, o inquérito é conduzido pelo National Transportation Safety Board (NTSB), equivalente ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), no Brasil.







Acidente vitimou brasileira

A copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, foi identificada como uma das vítimas do acidente com um jato particular Learjet 60 na Flórida, nos Estados Unidos, no domingo.

A jovem tinha uma trajetória incomum na aviação, já que conquistou sua primeira licença para pilotar aos 17 anos, ainda durante o ensino médio, antes mesmo de obter a carteira de motorista.





Segundo informações publicadas pelo New York Post, a identidade da brasileira foi confirmada por sua mãe, Camila, e pelo padrasto, Thiago Corteleti. Nathalia trabalhava como piloto comercial havia aproximadamente nove meses e acumulava 1,3 mil horas de experiência de voo, de acordo com a família.

A aeronave caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach, no sul da Flórida, deixando nove pessoas mortas. O Learjet 60 havia partido de Austin, no Texas, e seguia em direção às Bahamas quando apresentou problemas durante o trajeto.

A copilota chegou a ser ouvida em uma comunicação angustiante com o controle de tráfego aéreo momentos antes da queda. Cerca de dez minutos antes do acidente, também enviou uma mensagem ao namorado relatando as condições enfrentadas durante o voo.