Reprodução/Instagram Virginia deixa de seguir Kauã Elias nas redes sociais.

Após receber investidas de Kauã Elias, de 20 anos, e começar a seguir o jogador de futebol no Instagram, Virginia Fonseca, de 27, voltou atrás e deixou de segui-lo no Instagram nesta segunda-feira (2). A atitude da influenciadora chamou a atenção de internautas após o flerte entre os famosos repercutir na web.

A aproximação entre eles começou nesta sexta-feira (30), quando Virginia publicou um carrossel de fotos em que surgiu vestida de coelhinha sexy, uma das fantasias escolhidas para curtir o Halloween em Nova York, nos Estados Unidos.

Nos comentários da publicação, a reação do jogador do Shakhtar Donetsk se destacou: ele deixou um emoji de um rosto suspirando e outro com olhos apaixonados. Pouco tempo depois da interação, a loira passou a segui-lo na rede social.

Mas esta não foi a única cantada virtual que o jogador deixou no perfil oficial de Virginia Fonseca no Instagram. Dois dias depois, Kauã Elias voltou a interagir com uma nova publicação da influenciadora. Desta vez, o atleta comentou emojis apaixonados em uma publicação em que a loira aparece fantasiada de Angel, apelido associado às modelos da marca de lingerie Victoria's Secret.

Após o unfollow de Virginia, Kauã Elias retribuiu a atitude e também deixou de seguir a influenciadora. Vale destacar que Virginia está solteira desde o começo de outubro , quando anunciou o fim de seu relacionamento com Vini Jr. após um ano juntos.

Polêmica com a ex

A atitude de Virginia Fonseca ocorreu poucos dias depois de Bruna Rotta, ex-namorada do jogador, vir a público e revelar uma suposta tentativa de reaproximação por parte dele.

Em meio à repercussão do caso, a influenciadora, que está na reta final da gravidez de sua primeira filha com Kauã Elias, desabafou e contou que ensaiava uma reconciliação com o atacante. No desabafo, Bruna também demonstrou incômodo com a exposição pública no fim da gestação.

"Não quero que toda essa situação vire um teatro justamente no final da minha gestação, depois de tudo que vivi e de tudo que poupei de falar até aqui. Não sei quem te contou essas coisas, mas, sim, existe verdade no que foi dito. Prefiro ficar quieta e preservar esse momento, porque não quero trazer ainda mais problemas para uma situação que já é tão delicada. E, principalmente, não vou colocar o final da minha gestação em risco justamente por alguém que nunca teve um pingo de respeito e comprometimento", escreveu Bruna Rotta.