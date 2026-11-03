Reprodução/Instagram Vini Jr leva fora de Sadie Sink

Vini Jr., de 26 anos, virou assunto nas redes sociais após rumores de que teria tentado se aproximar da atriz Sadie Sink, de 24 anos, conhecida por interpretar Max Mayfield na série Stranger Things, da Netflix.

Segundo o portal francês Foot Mercato, Vini Jr. teria enviado uma mensagem à atriz pelo Instagram para convidá-la a assistir a uma partida do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, em um camarote VIP. Sadie Sink, no entanto, teria recusado o convite.

A notícia repercutiu em veículos de comunicação brasileiros e nas redes sociais, onde a suposta recusa da atriz gerou comentários.

Até o momento, porém, nenhum dos envolvidos confirmou a informação.

Reprodução/Instagram Sadie Sink

O atacante brasileiro está suspenso por quatro jogos desde outubro, por puxar o cabelo do zagueiro Saliba na partida contra o Villarreal. O atleta deve voltar à campo em 22 de novembro, quando o Real Madrid encara o Celta de Vigo.

Quem é Sadie Sink, atriz de Stranger Things?

Sadie Sink é uma atriz norte-americana que ganhou projeção internacional ao interpretar Max Mayfield em Stranger Things, série de sucesso da Netflix. A personagem se tornou uma das figuras importantes da trama a partir da segunda temporada.

Reprodução/Instagram Sadie Sink

Além da produção, a artista participou de filmes como A Baleia (The Whale) e Rua do Medo: 1978, além de protagonizar o curta-metragem All Too Well: The Short Film, dirigido pela cantora Taylor Swift. Recentemente, a atriz foi confirmada como Jean Grey, na franquia da Marvel.

Vini Jr. está solteiro?

Vini está solteiro desde outubro, quando seu relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca, 27 anos chegou ao fim. Desde então, surgiram especulações sobre possíveis aproximações com outras famosas e supostos encontros em restaurantes e baladas da Espanha.

No caso de Sadie Sink, não há confirmação pública de qualquer relacionamento recente.



