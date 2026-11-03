Ana Maria Braga
Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga

Algumas celebridades se tornam muito mais do que figuras públicas: tornam-se ícones, lembrados por diversas gerações. No Brasil, Ana Maria Braga é um grande exemplo disso. Aos 77 anos, é difícil encontrar alguém que não conheça algum momento emblemático dela na televisão. À frente do Mais Você há mais de 20 anos, ela é uma das apresentadoras mais amadas pelo público.

Natural de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Ana Maria Braga Maffeis nasceu em 1º de abril de 1949. É filha de um italiano e de uma brasileira. Formada em Biologia pela Universidade de São Paulo, decidiu se mudar para a capital paulista após conquistar o diploma, em busca de uma especialização. Para pagar os custos de vida em São Paulo, começou a trabalhar na extinta TV Tupi, onde apresentou um programa jornalístico e se apaixonou pela área da comunicação.

Rainha das manhãs 

Após cursar Jornalismo, Ana Maria Braga atuou em diferentes áreas da comunicação, passando pela assessoria de imprensa, pela diretoria comercial de revistas femininas da Editora Abril e pela produção do SBT. Em 1992, assumiu o comando do programa Note e Anote, na Record, onde permaneceu por sete anos como diretora, produtora e apresentadora. Em 1997, passou a dividir a cena com Louro José, personagem interpretado por Tom Veiga, que se tornou uma das marcas registradas da atração com seus comentários irônicos e bem-humorados.

Ana Maria Braga e Louro José no 'Note e Anote'
Reprodução/ Inernet
Ana Maria Braga e Louro José no 'Note e Anote'

Em 1999, após divergências com a Record, Ana Maria Braga se mudou para a TV Globo, onde passou a apresentar o Mais Você, ao lado do inseparável Louro José. Com entrevistas, culinária, jornalismo e variedades, o programa matinal conquistou o público e se tornou um clássico da televisão brasileira. Exibida diariamente, a atração tem como marcas registradas o cenário que remete a uma casa, as receitas, as mensagens inspiradoras da apresentadora, a participação de seus cachorros e o bom humor.

Ao longo dos anos, o Mais Você acompanhou as mudanças no comportamento do público e incorporou novos conteúdos à programação, como assuntos em alta na internet, tendências das redes sociais, resumos de novelas e entrevistas com ex-participantes do Big Brother Brasil durante a exibição do reality show.

Em 2020, Ana Maria Braga enfrentou a perda de Tom Veiga, intérprete de Louro José e seu companheiro de longa data na televisão. A morte do ator deixou uma lacuna na atração e marcou a trajetória da apresentadora, que também compartilhou com o público a tristeza pela perda do amigo. O papagaio, que conquistou o público com seus comentários irônicos e bem-humorados, permanece como uma das figuras mais lembradas da história do programa.

Além do Mais Você, Ana Maria Braga também apresenta o Chef de Alto Nível, competição culinária da TV Globo.

Além da televisão, Ana Maria já participou de alguns filmes em sua carreira. Em 2001 e 2002, ela viveu Zinga, a rainha dos duendes, em ‘Xuxa e os Duendes’ e sua continuação, ela também fez participações em ‘Crô: O Filme’ e ‘Dona Lourdes- O Filme’, interpretando ela mesma. 


Vida pessoal e saúde 

Ana Maria Braga já se casou cinco vezes, e sua trajetória amorosa inclui relacionamentos que marcaram diferentes fases de sua vida. O primeiro casamento aconteceu em 1980, com o economista Eduardo de Carvalho, com quem teve dois filhos, Mariana e Pedro. A união chegou ao fim após 12 anos.

Em 1997, a apresentadora se casou com seu segurança, Carlos Madrulha. O terceiro casamento veio em 2005, com o empresário Marcelo Frisoni, de quem se separou em 2013. Seis anos depois, em 2019, Ana Maria iniciou um relacionamento com o francês Johnny Lucet. Os dois se casaram, mas a união chegou ao fim em 2021.

Mais recentemente, a apresentadora encontrou um novo amor ao lado do jornalista Fábio Arruda. Embora já se conhecessem desde 2020, quando se encontraram nos corredores da TV Globo, o relacionamento ganhou outro significado com o passar do tempo. Em 2025, os dois oficializaram a união em uma cerimônia intimista. Em entrevista ao Altas Horas, Ana contou que o primeiro encontro aconteceu durante a pandemia de Covid-19, quando o uso de máscaras ainda era obrigatório.

Ana Maria Braga, apresentadora do programa “Mais Você”, completou 76 anos no dia 1º de abril de 2025. . Foto: Reprodução: Flipar
Poucos dias antes do aniversário, a assessoria de Ana Maria Braga confirmou ao jornal “Extra” que ela prepara uma cerimônia para oficializar casamento com o jornalista Fabio Arruda, de 54 anos. . Foto: Reprodução: Flipar
De acordo com a publicação, a celebração irá acontecer no dia 4 de julho, no sítio de propriedade da apresentadora na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. . Foto: Reprodução: Flipar
O relacionamento entre Ana Maria Braga e Fabio Arruda teve início em 2022, mas apenas em janeiro do ano seguinte a comunicadora publicou uma foto ao lado do seu novo amor, em uma viagem pela África do Sul, tornando público o enlace. . Foto: Reprodução: Flipar
Ana Maria Braga é famosa por produzir muitos memes com seu jeito espontâneo em frente às câmeras. No fim de 2023, ela expressou seu descontentamento com o resultado de uma pesquisa que avaliou e elegeu as 10 piores comidas do Brasil.. Foto: Reprodução: Flipar
O estudo, feito pelo site “TasteAtlas”, dos Estados Unidos, elegeu o cuscuz paulista como a pior comida brasileira.. Foto: Reprodução: Flipar
No programa “Mais Você” do dia 04/12/2023, a apresentadora soltou o verbo ao lado de Felipe Andreoli, que à época trabalhava na Globo e hoje está na Record TV. . Foto: Reprodução: Flipar
Rainha dos memes e das gafes, a apresentadora já tinha dado o que falar no dia 02/08/2023, no mesmo “Mais Você”, ao comentar sobre os desdobramentos da novela “Terra e Paixão”, no ar à época.. Foto: Reprodução: Flipar
Enquanto Tati Machado trazia os acontecimentos da semana da novela, Ana Maria aproveitou para criticar o excesso de reviravoltas da trama: “Terra e Paixão está virando um thriller [suspense], né? Matam gente todo dia”.. Foto: Reprodução: Flipar
Ana Maria não se conteve e disse: “Mas que graça tem isso?”, arrancando risadas de Tati Machado e de Louro Mané. “Que coisa horrível. Isso é a convivência! Gente, eu convivo com algumas pessoas aqui… Me desculpa. É, eu não resisti”, completou.. Foto: Reprodução: Flipar
Naquele mesmo ano, a apresentadora produziu outra gafe ao comemorar a primeira vitória da Seleção Brasileira feminina na Copa do Mundo, quando resolveu lembrar o bolão do qual eles estavam participando.. Foto: Reprodução: Flipar
Ao caminhar pelo cenário, Ana Maria acabou esbarrando e derrubando várias coxinhas que estavam na mesa. Quando viu a apresentadora tentando disfarçar, Louro Mané começou a rir sem parar. . Foto: Reprodução: Flipar
Ana Maria Braga também viralizou na web quando apareceu dançando o hit “Lovezinho”, da cantora Treyce, que virou febre nas redes sociais.. Foto: Reprodução: Flipar
Ana Maria apareceu ao lado do seu neto, Bento, fazendo a coreografia da música e encantou os seguidores.. Foto: Reprodução: Flipar
Essa não foi a primeira vez que Ana Maria dançou um hit e empolgou. Certa vez, a apresentadora divertiu os telespectadores ao aceitar o desafio do Gil do Vigor para fazer a coreografia do hit “Envolver”, de Anitta!. Foto: Reprodução: Flipar
Em 2011, uma presença ilustre marcou o programa “Mais Você”: o ator Antonio Banderas. O episódio teve vários momentos divertidos, como o astro comendo ovo frito, por exemplo.. Foto: Reprodução: Flipar
Em 2017, a apresentadora mostrou que, além de dançarina, também é corajosa. Deitada no chão do estúdio, ela encarou o desafio de se tornar obstáculo para o ciclista Diego Magno.. Foto: Reprodução: Flipar
E quem nunca viu na internet algum meme comparando os cortes de cabelo da Ana Maria com os do cantor Supla? Em 2017, a internet foi à loucura quando o programa abriu com o artista “emulando” a apresentadora.. Foto: Reprodução: Flipar
Um belo dia, Ana Maria protagonizou um “quebra-quebra” no estúdio do programa ao jogar vários objetos cenográficos contra uma parede e chegou a destruir um computador com um taco de baseball. É claro que era tudo uma brincadeira.. Foto: Reprodução: Flipar
Em 2021, absolutamente do nada, Ana Maria apareceu vestida de astronauta durante a abertura do programa. Ao som do tema do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”, a apresentadora promoveu o momento icônico com o intuito de “alertar” que a Terra não é plana.. Foto: Reprodução: Flipar

Ana Maria Braga já enfrentou o câncer em quatro ocasiões ao longo da vida. A primeira descoberta aconteceu em 1991, quando recebeu o diagnóstico de câncer de pele. Dez anos depois, em 2001, revelou durante o Mais Você que estava com câncer colorretal e precisaria se afastar parcialmente da rotina para realizar o tratamento. Na ocasião, chegou a apresentar uma edição especial do programa durante esse período, em um momento que emocionou a equipe e os telespectadores. Após sessões de radioterapia, a apresentadora conseguiu se recuperar.

Em 2015, Ana Maria recebeu outro diagnóstico: câncer de pulmão em estágio inicial. Ela passou por tratamento quimioterápico, mas a doença voltou em janeiro de 2020. Em abril daquele ano, durante participação no Encontro, anunciou que havia superado novamente o câncer.

À frente de um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, Ana Maria Braga construiu uma carreira marcada pela longevidade e pela proximidade com o público. Embora a possibilidade de aposentadoria seja frequentemente mencionada, a apresentadora segue na ativa, renovando projetos e mantendo sua presença na programação da TV Globo. Sua trajetória no Mais Você consolidou seu nome entre os principais comunicadores do país.

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