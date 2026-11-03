Reprodução/Instagram Ana Maria Braga

Algumas celebridades se tornam muito mais do que figuras públicas: tornam-se ícones, lembrados por diversas gerações. No Brasil, Ana Maria Braga é um grande exemplo disso. Aos 77 anos, é difícil encontrar alguém que não conheça algum momento emblemático dela na televisão. À frente do Mais Você há mais de 20 anos, ela é uma das apresentadoras mais amadas pelo público.

Natural de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Ana Maria Braga Maffeis nasceu em 1º de abril de 1949. É filha de um italiano e de uma brasileira. Formada em Biologia pela Universidade de São Paulo, decidiu se mudar para a capital paulista após conquistar o diploma, em busca de uma especialização. Para pagar os custos de vida em São Paulo, começou a trabalhar na extinta TV Tupi, onde apresentou um programa jornalístico e se apaixonou pela área da comunicação.

Rainha das manhãs

Após cursar Jornalismo, Ana Maria Braga atuou em diferentes áreas da comunicação, passando pela assessoria de imprensa, pela diretoria comercial de revistas femininas da Editora Abril e pela produção do SBT. Em 1992, assumiu o comando do programa Note e Anote, na Record, onde permaneceu por sete anos como diretora, produtora e apresentadora. Em 1997, passou a dividir a cena com Louro José, personagem interpretado por Tom Veiga, que se tornou uma das marcas registradas da atração com seus comentários irônicos e bem-humorados.

Reprodução/ Inernet Ana Maria Braga e Louro José no 'Note e Anote'

Em 1999, após divergências com a Record, Ana Maria Braga se mudou para a TV Globo, onde passou a apresentar o Mais Você, ao lado do inseparável Louro José. Com entrevistas, culinária, jornalismo e variedades, o programa matinal conquistou o público e se tornou um clássico da televisão brasileira. Exibida diariamente, a atração tem como marcas registradas o cenário que remete a uma casa, as receitas, as mensagens inspiradoras da apresentadora, a participação de seus cachorros e o bom humor.

Ao longo dos anos, o Mais Você acompanhou as mudanças no comportamento do público e incorporou novos conteúdos à programação, como assuntos em alta na internet, tendências das redes sociais, resumos de novelas e entrevistas com ex-participantes do Big Brother Brasil durante a exibição do reality show.

Em 2020, Ana Maria Braga enfrentou a perda de Tom Veiga, intérprete de Louro José e seu companheiro de longa data na televisão. A morte do ator deixou uma lacuna na atração e marcou a trajetória da apresentadora, que também compartilhou com o público a tristeza pela perda do amigo. O papagaio, que conquistou o público com seus comentários irônicos e bem-humorados, permanece como uma das figuras mais lembradas da história do programa.

Além do Mais Você, Ana Maria Braga também apresenta o Chef de Alto Nível, competição culinária da TV Globo.

Além da televisão, Ana Maria já participou de alguns filmes em sua carreira. Em 2001 e 2002, ela viveu Zinga, a rainha dos duendes, em ‘Xuxa e os Duendes’ e sua continuação, ela também fez participações em ‘Crô: O Filme’ e ‘Dona Lourdes- O Filme’, interpretando ela mesma.



Vida pessoal e saúde

Ana Maria Braga já se casou cinco vezes, e sua trajetória amorosa inclui relacionamentos que marcaram diferentes fases de sua vida. O primeiro casamento aconteceu em 1980, com o economista Eduardo de Carvalho, com quem teve dois filhos, Mariana e Pedro. A união chegou ao fim após 12 anos.

Em 1997, a apresentadora se casou com seu segurança, Carlos Madrulha. O terceiro casamento veio em 2005, com o empresário Marcelo Frisoni, de quem se separou em 2013. Seis anos depois, em 2019, Ana Maria iniciou um relacionamento com o francês Johnny Lucet. Os dois se casaram, mas a união chegou ao fim em 2021.

Mais recentemente, a apresentadora encontrou um novo amor ao lado do jornalista Fábio Arruda. Embora já se conhecessem desde 2020, quando se encontraram nos corredores da TV Globo, o relacionamento ganhou outro significado com o passar do tempo. Em 2025, os dois oficializaram a união em uma cerimônia intimista. Em entrevista ao Altas Horas, Ana contou que o primeiro encontro aconteceu durante a pandemia de Covid-19, quando o uso de máscaras ainda era obrigatório.

Ana Maria Braga já enfrentou o câncer em quatro ocasiões ao longo da vida. A primeira descoberta aconteceu em 1991, quando recebeu o diagnóstico de câncer de pele. Dez anos depois, em 2001, revelou durante o Mais Você que estava com câncer colorretal e precisaria se afastar parcialmente da rotina para realizar o tratamento. Na ocasião, chegou a apresentar uma edição especial do programa durante esse período, em um momento que emocionou a equipe e os telespectadores. Após sessões de radioterapia, a apresentadora conseguiu se recuperar.

Em 2015, Ana Maria recebeu outro diagnóstico: câncer de pulmão em estágio inicial. Ela passou por tratamento quimioterápico, mas a doença voltou em janeiro de 2020. Em abril daquele ano, durante participação no Encontro, anunciou que havia superado novamente o câncer.

À frente de um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, Ana Maria Braga construiu uma carreira marcada pela longevidade e pela proximidade com o público. Embora a possibilidade de aposentadoria seja frequentemente mencionada, a apresentadora segue na ativa, renovando projetos e mantendo sua presença na programação da TV Globo. Sua trajetória no Mais Você consolidou seu nome entre os principais comunicadores do país.