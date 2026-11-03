Reprodução/Instagram Equipe de Melody nega casamento com DJ Ulisses.

O relacionamento da cantora Melody, de 19 anos, com o DJ Ulisses, de 21, virou alvo de uma polêmica na segunda-feira (2). Segundo o influenciador Felipe Heystee, o casal deve oficializar a união nos próximos meses, com menos de um ano de namoro.

🚨 VEM CASAMENTO AÍ? Felipe Heystee revela que Melody e Ulisses, ex-namorado da influenciadora Mari Menezes, estariam se preparando para subir ao altar! https://t.co/rX9PFsn5IC — FUTRIKEI (@futrikeiof) November 3, 2026

Tudo começou quando Heystee se revoltou ao descobrir que Melody deixou de segui-lo no Instagram e não o removeu da lista de seguidores."Quando você deixar de me seguir você me remova! Eu não sou seu fã, eu não escuto seus covers. Eu comecei a te seguir porque você me parou numa festa e disse que gostava dos meus vídeos", disparou o criador de conteúdo digital em um vídeo publicado nos Stories.

Na sequência, Felipe afirmou que a cantora está prestes a se casar com DJ Ulisses."E agora você tá organizando o seu casamento, com seu presentinho de Deus, que ela vai casar, gente! Fica aqui o meu presente pro casamento: casa com separação total de bens", disse.

Após a repercussão do assunto, internautas também passaram a especular sobre uma possível gravidez da cantora, o que, para eles, justificaria o casamento relâmpago.

Procurada pelo iG, a assessoria da artista negou os boatos que circularam na web. "Em razão das recentes informações que vêm circulando em veículos de comunicação, portais de entretenimento e redes sociais envolvendo a cantora Melody, sua equipe vem a público esclarecer que são falsas as notícias referentes a um suposto casamento e a uma possível gravidez da artista", diz a nota.

"Ambas as informações são inverídicas e não possuem qualquer fundamento na realidade. Não houve confirmação oficial sobre os assuntos mencionados, sendo incorreta a divulgação de tais informações como fatos", ressaltou o comunicado.

Vale destacar que Melody e DJ Ulisses engataram um relacionamento no início de 2026. Discretos, eles não costumam fazer aparições públicas nem postagens nas redes sociais. Apesar disso, segundo o jornal Extra, a relação é séria e o casal usa alianças de compromisso desde junho.





DJ Ulisses já viveu término polêmico

Outra famosa que já namorou o DJ Ulisses foi a influenciadora Mari Menezes. Eles mantiveram um relacionamento por seis meses, que chegou ao fim em agosto de 2025, em meio a diversas polêmicas.

Na época, Mari chegou a acusar o ex-namorado de colocar um medicamento indicado para tratamento psiquiátrico em sua bebida alcoólica sem ela saber. Segundo a influenciadora, o objetivo seria mantê-la acordada durante um evento, porém, a ação acabou fazendo com que ela tivesse uma crise de ansiedade.

Pouco tempo depois do término, Mari relatou em entrevista ao Portal Leo Dias que após 10 dias, enquanto eles tentavam reatar, descobriu uma traição por parte do músico.

Após falar sobre o suposto relacionamento abusivo que viveu, Mari foi processada pelo DJ. Na Justiça, ele pediu uma indenização de R$ 100 mil e uma ordem para que a influenciadora fosse impedida de citar seu nome. Em outubro deste ano, a Justiça decidiu extinguir a ação criminal movida pelo músico.