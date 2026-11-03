Reprodução/Instagram/@melmaia Mel Maia e Carol Vaz

Mel Maia manteve a rotina de treinos mesmo no feriado de Finados. Na última segunda-feira (2), a atriz publicou nos stories do Instagram uma selfie em frente ao espelho da academia, ao lado de sua personal trainer, Carol Vaz.

A artista apostou em um look todo preto, composto por top e short, e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo. Já a personal trainer escolheu uma combinação de legging e regata pretas. Na foto, as duas posaram juntas, destacando os músculos.

Mel voltou a treinar intensamente há seis meses. Desde então, vem compartilhando com os seguidores suas conquistas na rotina de exercícios e sua evolução física.





Romance no ar

Reproduçção/Instagram/@luanmedeiros Luan Medeiros e Mel Maia





Ela também compartilhou um registro ao lado do namorado, o lutador Luan Medeiros, de 31 anos. Na imagem publicada nas redes sociais, os dois aparecem se beijando em uma praia paradisíaca, com o mar ao fundo e uma bela paisagem.

Reprodução/Instagram/@melmaia Atriz Mel Maia





Mel Maia e o atleta estão juntos desde fevereiro de 2025. O romance começou durante as aulas de boxe que a atriz fazia com o lutador. Embora prefiram manter o relacionamento longe dos holofotes, os dois costumam trocar declarações de amor nas redes sociais.

Reprodução/Instagram/@melissamelmaia Atriz Mel Maia





Retorno na novela Avenida Brasil 2

A famosa está se preparando para participar de Avenida Brasil 2, continuação da novela exibida pela TV Globo em 2012. Na primeira versão, ela interpretou Rita na infância, personagem que passou a ser conhecida como Nina na fase adulta, vivida por Débora Falabella.

Na nova produção de João Emanuel Carneiro, a atriz dará vida a Jussiele, uma jovem que mora na periferia do Rio de Janeiro e terá um envolvimento amoroso com Jorginho, personagem de Cauã Reymond.

Mel também participará de uma produção em formato vertical, voltada para celulares e centrada na história de Jussiele. As gravações de Avenida Brasil 2 já começaram, e a atriz compartilhou registros dos bastidores ao lado de Reymond.

Trajetória da atriz

Melissa Maia de Sousa, conhecida como Mel Maia, é uma atriz brasileira que participou de diversas produções de sucesso na televisão, como "Joia Rara", "Além do Tempo", "Deus Salve o Rei", "A Dona do Pedaço" e "Vai na Fé", além das séries "A Cara do Pai, Sem Filtro" e "Os Donos do Jogo".

Reprodução/Instagram/@melissamelmaia Mel Maia treinando









Em 2013, após ganhar destaque em "Avenida Brasil", a atriz interpretou Pérola, protagonista de "Joia Rara", uma menina considerada a reencarnação de um mestre budista. Dois anos depois, em 2015, deu vida a Felícia, uma jovem feminista à frente de seu tempo na novela Além do Tempo, que foi reexibida recentemente na faixa Edição Especial.