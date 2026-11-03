Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa recebeu mensagens de apoio de amigos e colegas de trabalho após a repercussão do afastamento de Luma Costa, com quem manteve uma amizade por mais de 20 anos. Na segunda-feira (2) e nesta terça-feira (3), a atriz compartilhou publicações de pessoas próximas que saíram em sua defesa.

As mensagens foram publicadas após Marina receber críticas de influenciadoras, como Lala Rudge, em meio às especulações sobre o fim da amizade com Luma e a outros desentendimentos que ganharam repercussão nos últimos dias.

Um dos posicionamentos que mais repercutiu foi o de João Vicente de Castro. O ator publicou uma longa mensagem em defesa da amiga e afirmou que ela estaria sendo alvo de uma tentativa de cancelamento motivada por divergências políticas.

Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião João Vicente, ator e apresentador

O ator também criticou a exposição e os julgamentos feitos por pessoas que, segundo ele, não conhecem Marina pessoalmente. A atriz compartilhou a publicação e agradeceu o apoio: “Obrigada por isso”.

Outra manifestação veio de Carol Garcia, que contracenou com Marina na série Tremembé. A atriz publicou fotos ao lado da colega e destacou a relação de confiança que construíram durante as gravações. Ela também criticou os ataques virtuais e ressaltou que divergências de opinião não justificam esse tipo de exposição.

“O que não é possível é linchamento virtual por pensar diferente”, declarou. Marina respondeu à homenagem com uma mensagem de carinho: “Te amo. Obrigada por tanto”.

Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Letícia Rodrigues, que também faz parte do elenco de Tremembé, publicou uma foto ao lado de Marina e destacou características da personalidade da atriz, a quem descreveu como generosa, bondosa e divertida. O escritor Ullisses Campbell, que participou da criação da série, também se manifestou em apoio à colega, assim como outros profissionais próximos.

Mãe de Marina Ruy Barbosa pede paz

Gio Ruy Barbosa, mãe de Marina, também comentou a repercussão do afastamento entre a filha e Luma. Nas redes sociais, ela pediu que as duas seguissem em frente e desejou felicidade a ambas.

“As duas são bem-sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes! Amo a família dela”, escreveu Gio, demonstrando carinho também pela família de Luma.

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e Luma Costa colocam fim em amizade após 20 anos.

Vale destacar que a manifestação de Gio ocorreu antes de Luma publicar um desabafo mais detalhado sobre o rompimento, nesta terça-feira (3).

Na publicação, a atriz afirmou que Marina a removeu de sua lista de seguidores e negou que o afastamento tenha sido motivado por questões políticas. Até o momento, Marina não se pronunciou publicamente de forma detalhada sobre o desentendimento.

Lala Rudge e Shantal criticaram Marina em meio à polêmica

Enquanto amigos e colegas saíram em defesa de Marina, a atriz também recebeu críticas. A influenciadora Lala Rudge comentou publicamente a polêmica e afirmou que a artista deveria assumir as consequências de suas atitudes, em vez de se colocar como vítima.

“Está mais do que na hora da Marina parar de se vitimizar e assumir as consequências das atitudes dela!”, escreveu Lala.

Na sequência, ela também mencionou os termos “narcisismo” e “hipocrisia” ao criticar a postura da atriz. Shantal também se manifestou durante a polêmica, com críticas a Marina e demonstrações de apoio a Luma Costa.

No início, surgiram especulações de que divergências políticas teriam motivado o afastamento. Luma, porém, negou essa versão. Em seu desabafo mais recente, afirmou que tentou preservar a amizade durante anos, mas decidiu encerrar esse ciclo para proteger a própria tranquilidade e a família.

A relação entre as duas era antiga e próxima: Luma foi madrinha do casamento de Marina com Alexandre Negrão, em 2017, enquanto Marina é madrinha de Eduardo, filho caçula de Luma.



