Reprodução/Instagram Maraisa e Marília Mendonça

Maraisa se emocionou ao relembrar a amiga Marília Mendonça durante as gravações da série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco, disponível no Prime Video. A cantora, que faz dupla com a irmã Maiara, teve dificuldade para concluir o depoimento sobre a artista, morta em novembro de 2021.

Para conseguir seguir em frente, ela precisou de apoio da diretora Susanna Lira durante a entrevista. Segundo o produtor Nelson Foerster, a equipe respeitou o tempo da artista até que ela se sentisse preparada para falar diante das câmeras.

Ele contou que a sertaneja chegou a afirmar que estava pronta para gravar, mas percebeu que ainda estava muito abalada quando se sentou para o depoimento, conforme foi destacado em uma aula sobre a série documental da qual o Notícias da TV participou.

Eu lembro que, quando a Maraisa colocou as duas mãos na poltrona, pensei: ‘Meu Deus, ela vai levantar e vai embora, porque não vai conseguir terminar’. Ela chorava, que nem eu Produtor o documentário.

A diretora Susanna Lira, que tem formação em Psicologia, acompanhou a cantora durante a gravação e conversou com ela para ajudá-la a continuar e seguir esse caminho com mais tranquilidade.

De acordo com Susanna, Maraisa chegou a sugerir que a entrevista fosse realizada no dia seguinte, mas a equipe buscou encontrar uma forma de concluir o depoimento naquele momento, sem desconsiderar a dor da artista.

“É muito difícil mesmo, porque você tem uma equipe de umas 50 pessoas, monta tudo, espera a pessoa chegar, ela se senta e eu tenho a obrigação, como diretora, de entregar o conteúdo. Ao mesmo tempo, tem uma pessoa ali que perdeu a melhor amiga, que está em frangalhos, e eu também preciso respeitar esse momento dela”, disse a cineasta.

Produção/Instagram Maraisa

Na sequência, o produtor descreveu a conversa como uma espécie de “terapia gravada”, em referência ao acolhimento oferecido à cantora durante o depoimento.

Amizade de Maraisa, Maiara e Marília Mendonça

A relação de Marília Mendonça com Maiara e Maraisa começou antes de as três alcançarem o sucesso nacional como cantoras. Além da amizade, elas compartilhavam a composição de músicas e a rotina profissional no sertanejo.

Reprodução: Instagram Maiara, Marília Mendonça e Marisa

Em setembro deste ano , as irmãs relembraram a trajetória com Marília durante participação no programa Nesse Canto Eu Conto, do Multishow. Na ocasião, Maraisa recordou os primeiros encontros das três, quando ainda trabalhavam para conquistar espaço na música.

“Sentávamos para compor num colchão no chão, lá em Goiânia. Era muito da simplicidade, tínhamos aquela necessidade de fazer as coisas acontecerem, as três”, relembrou.

Maiara também destacou que a amizade foi construída antes da fama.“Foi muito legal porque nos conhecemos antes de tudo, da fama, do trabalho de virmos a ser as artistas que nos tornaríamos. Nem sabíamos se daríamos certo ou não. Então, veio a cumplicidade de uma amizade de antes”, acrescentou.

A parceria também ganhou força com o projeto Patroas, que reuniu Marília e a dupla sertaneja. Poucos dias antes do acidente aéreo que matou a cantora, em novembro de 2021, as três haviam se encontrado para gravar o clipe de “Esqueça-me Se For Capaz”.

Marília morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo em Minas Gerais, em 5 de novembro de 2021. A cantora deixou o filho, Léo, e um legado de sucessos.



