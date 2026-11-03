Reprodução/Instagram Flávia Alessandra posa de biquíni e atiça seguidores.

Flávia Alessandra, de 52 anos, encantou os seguidores nesta segunda-feira (2) ao publicar um álbum de fotos dos últimos dias. Na sequência de imagens, a atriz aparece em diferentes momentos da rotina e esbanja boa forma em cliques de biquíni.

"Família, sol, trabalho e uma semana gostosa de viver", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Para abrir o carrossel, a artista elegeu uma série de registros de um dia de lazer ao lado da família. Nas fotos, ela aparece vestindo um biquíni fininho enquanto renova o bronzeado à beira da piscina de sua mansão, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em uma das imagens, Flávia posa sorridente ao lado do marido, Otaviano Costa, e de familiares.

O álbum também conta com registros dos bastidores da rotina de trabalho da atriz. Em um clique mais ousado, Flávia posou em frente a um espelho vestindo apenas uma camiseta branca e calcinha.

Nos comentários da publicação, fãs elogiaram a beleza da atriz."Flávia é igual a vinho", escreveu um. "Ela é perfeita", disse outro. "Uma das mulheres mais lindas do Brasil", declarou um terceiro seguidor da famosa.

Vale destacar que, atualmente, Flávia Alessandra está no ar como a personagem Fábia em "Quem Ama Cuida" , novela da faixa das 21h da TV Globo. Ela tem chamado a atenção dos telespectadores pelas cenas sensuais ao lado de Alexandre Borges.





Flávia Alessandra e Otaviano Costa comemoram 20 anos de casados

Flávia Alessandra e Otaviano Costa comemoraram neste domingo (1) 20 anos de casamento. Para celebrar a data especial, eles realizaram uma viagem romântica à região serrana do Rio de Janeiro.

Em uma publicação no Instagram, a atriz compartilhou alguns registros da viagem e fez questão de declarar o seu amor pelo apresentador. "Vivendo nosso amor na serra para comemorar os melhores 20 anos de uma vida toda que ainda temos pela frente! Te amo, my love", escreveu.





Nas imagens, o casal aparece em clima de romance em meio à natureza. Entre os cliques que mais repercutiram, a atriz aparece sem a parte de cima do biquíni, fazendo topless em uma cachoeira. Em outra foto ousada, Flávia surge vestindo apenas uma calcinha fio dental e sapatos de salto alto dourados.

Otaviano Costa e Flávia Alessandra se conheceram em 2006, durante um compromisso profissional realizado em um navio. Eles se casaram em outubro do mesmo ano, após apenas cinco meses juntos. Juntos, são pais de Olívia, de 15 anos. A atriz também é mãe de Giulia Costa, de 26 anos, fruto do seu relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012).