Reprodução/Youtube Felca é criticado após roteiro ser exposto

Felca, 28 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais após mostrar trechos do roteiro de seu último vídeo, no qual falou sobre a fobia social e algumas experiências bastante pessoais. No entanto, um fato em especial acabou gerando polêmica entre os internautas.

Por meio de uma publicação nos Stories do Instagram, o influenciador exibiu o documento usado durante a produção, que continha orientações como “chorar aqui” e “cena vomitando”.

Por causa dessas especificações, muitos fãs começaram a questionar a construção de algumas cenas do depoimento. Além disso, outro momento no roteiro indicava momentos específicos para determinadas ações durante a gravação.

A orientação “chorar aqui” aparecia em um trecho sobre sofrimento pessoal, enquanto a indicação de uma cena de vômito estava relacionada à parte em que Felca abordava o consumo de bebidas alcoólicas.

Após a publicação, alguns internautas questionaram se as cenas emocionais haviam sido planejadas e se isso afetaria a percepção de espontaneidade do relato.

Reprodução/Youtuber Influenciador Felca

Em contrapartida, outros defenderam que a existência de um roteiro não significa, necessariamente, que as experiências narradas sejam falsas. A publicação dos bastidores foi feita nos Stories e apagada pouco tempo depois.

Vídeo de Felca sobre fobia social

Publicado em 20 de outubro, o vídeo marcou o retorno de Felca ao YouTube após mais de um ano sem lançar um conteúdo longo na plataforma. Com uma hora de duração, a produção trouxe um relato pessoal sobre o diagnóstico de fobia social, além de episódios de bullying sofridos durante a infância e a adolescência.

No depoimento, o influenciador chegou a contar que as agressões e humilhações vividas na escola afetaram sua relação com outras pessoas e contribuíram para as dificuldades que enfrenta em situações sociais.

Na sequência ele mostrou um laudo relacionado ao diagnóstico e descreveu o impacto do transtorno em sua rotina. O famoso ainda explicou que passou a recorrer ao álcool para conseguir enfrentar eventos, gravações e outras situações que provocavam ansiedade.

Após a publicação, o influenciador anunciou um desafio pessoal de três meses para aceitar convites, sair mais de casa e enfrentar gradualmente situações que costuma evitar. Ele também afirmou que pretende realizar palestras gratuitas em escolas para falar sobre bullying e seus efeitos.

Por que o vídeo já havia provocado críticas?

Antes da publicação, Felca despertou a curiosidade dos seguidores ao anunciar seu retorno com a frase: “eu me escondi por tempo demais”. Como o vídeo foi lançado poucos dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, parte do público esperava que ele abordasse a disputa política ou apresentasse uma nova denúncia.

No entanto, quando o novo conteúdo foi divulgado, o tema era seu próprio histórico de bullying e a luta contra a fobia social, o que gerou críticas de pessoas que aguardavam outro posicionamento.



