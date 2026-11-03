Reprodução/Instagram/@tainamilitao Tainá Militão fala sobre assalto

A influencer Tainá Militão, esposa de Éder Militão, falou pela primeira vez sobre o assalto à mansão da família, em Madri, ocorrido no último dia 25. Mãe do primeiro filho do casal, ela afirmou estar muito abalada com o episódio.

"Por mais que a gente pense que é forte, que vai conseguir passar, tem coisas na vida pelas quais a gente não está preparada para passar", desabafou ao relembrar os momentos de tensão.

Tainá não revelou detalhes do ocorrido, pois o caso está sob investigação. "Não posso dar detalhes do que aconteceu, de como aconteceu, porque está havendo uma investigação", explicou.

A influenciadora decidiu se pronunciar após receber diversas mensagens de fãs preocupados com a família. "Pensei tanto antes de vir aqui falar com vocês. Mas estou recebendo tantas mensagens, e tem pessoas aqui que me acompanham, que gostam de mim, da minha família e que estão preocupadas. Mas, gente, está tudo bem, todo mundo está bem", tranquilizou.

Primeiro filho

Recentemente, Tainá deu à luz Gabriel, seu primeiro filho com o jogador, há cerca de um mês. A influenciadora comentou sobre o impacto emocional do assalto: “Por mais que a gente pense que é forte, que vai conseguir passar, tem coisas na vida pelas quais a gente não está preparada para passar”, desabafou.

Ela também destacou que, apesar de os bens materiais poderem ser recuperados, lidar com as consequências emocionais do episódio é mais delicado. “Por mais que a gente pense também que as coisas materiais são mais fáceis de recuperar, também concordo. Só que as emocionais, não. Não é bem assim que funciona e realmente fiquei muito abalada depois que aconteceu”, afirmou.

O que aconteceu?

Éder Militão, jogador do Real Madrid, foi vítima de um assalto em sua residência, no bairro de La Moraleja, em Madri, durante a partida contra o Barcelona, em 25 de outubro, segundo reportagem do jornal El Mundo.

No momento do crime, o atleta estava no Spotify Camp Nou, em Barcelona. Seus familiares permaneciam em casa, mas não perceberam a ação dos criminosos. Dois ladrões invadiram a residência e levaram joias e relógios avaliados em 350 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões), que estavam em cômodos do andar superior.

Como a família de Militão estava no andar de baixo, ninguém percebeu a movimentação dos assaltantes. Os criminosos foram identificados pelas equipes de segurança do condomínio, que foram até a residência para perguntar se alguém havia visto duas pessoas carregando malas.

A polícia, então, solicitou autorização para entrar na casa e encontrou o quarto de Militão, no segundo andar, completamente revirado, além de constatar que a câmera de segurança havia sido arrancada.