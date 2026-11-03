Reprodução/SBT Celso Portiolli e sua mansão

Celso Portiolli, um dos principais nomes dos domingos da televisão brasileira, não vive só de trabalho. O apresentador do Domingo Legal, atração que assumiu em 2009 no SBT, possui uma mansão localizada em um condomínio de luxo em São Paulo, onde relaxa e também trabalha.

O apresentador e sua família residem no local há 17 anos. A decoração da casa segue um estilo clássico, com uma ampla sala de estar, tons neutros e móveis elegantes.

Além disso, a área externa chama a atenção pela beleza. Com um jardim espaçoso, o ambiente conta com um deck de madeira integrado à piscina, além de um paisagismo com palmeiras altas e uma decoração de estilo tropical.

Celso também conta com um estúdio bem equipado para realizar entrevistas e produzir conteúdos para seu canal no YouTube. O espaço dispõe de chroma key, recurso que utiliza um fundo verde em produções de televisão e cinema, além de uma cozinha preparada para a gravação de receitas.

Celso Portiolli é casado com Suzana Marchi há 34 anos, e juntos têm três filhos: Laura, de 26 anos, Pedro Henrique, de 23, e Luana, de 20.

Outros detalhes da mansão

O imóvel possui dois andares e aposta em linhas retas e uma decoração contemporânea, com tons neutros e materiais como vidro.

A mansão conta com pé-direito duplo e uma ampla sala de estar, características que favorecem a iluminação natural e a circulação de ar. As áreas sociais são integradas e incluem cozinha gourmet, varandas e espaços de lazer.

Avaliada em R$ 10 milhões, a propriedade está localizada em um condomínio de alto padrão na região de Alphaville, em São Paulo.

Grande estrela do SBT

Celso já apresentou diversos programas de sucesso na emissora da Anhanguera, como "O Conquistador do Fim do Mundo", "Sessão Premiada", "Xaveco", "Fantasia" e "Código Fama".

Em 2009, Celso Portiolli assumiu o comando do "Domingo Legal". Em 2013, o programa registrou mais de mil edições ao vivo, um marco para a emissora.

Ao longo dos anos, o programa resgatou o clássico quadro Passa ou Repassa, que se tornou um fenômeno de audiência e chegou a ameaçar a liderança da Globo. A atração também apostou em novos formatos, como Comprar é Bom, Levar é Melhor e Até Onde Você Chega?, especialmente depois que passou a ocupar sete horas da programação dominical.

Atualmente, o Domingo Legal disputa a audiência com a TV Globo e com sua antiga colega de emissora, a apresentadora Eliana, que comanda uma atração na concorrência. A disputa entre os programas mantém acirrada a concorrência pela preferência do público aos domingos.