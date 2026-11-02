Virginia Fonseca, de 27 anos, encantou os seguidores ao publicar uma série de registros de sua passagem por Nova York, nos Estados Unidos. A influenciadora, que deu o que falar neste fim de semana devido a sua intensa programação de Halloween, compartilhou cliques de momentos de curtição e de descanso, inclusive fazendo topless.
"Thanks, NYC (Obrigada, Nova York, em tradução do inglês)", escreveu a loira na legenda da publicação. Nas imagens, Virginia aparece em diferentes momentos do fim de semana: em festas temáticas, baladas badaladas e descansando após as noitadas.
No carrossel, a loira compartilhou cliques das fantasias que elegeu para curtir o Halloween. Para a sexta-feira (30), a loira optou por se vestir de coelhinha sexy. A produção cor-de-rosa contou com orelhas cravejadas de pedrarias, um body justíssimo com detalhes de plumas e sandálias de salto altíssimas.
Já no sábado (31), a loira fez referência a um dos momentos mais icônicos da carreira de Gisele Bündchen. A fantasia eleita por Virginia recria o look usado pela supermodelo brasileira em 2005 no Victoria's Secrets Fashion Show: o famoso Sexy Splendor Fantasy Bra.
Na postagem, Virginia também aparece em momentos de descanso entre uma festa e outra. Em uma das imagens, a influenciadora surge de topless, exibindo suas tatuagens em frente ao espelho e cobrindo os seios com um dos braços. Já em outro clique ousado, a loira aparece deitada em uma cama, usando apenas uma calça de moletom, exibindo as costas torneadas.
Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a beleza da influenciadora."Lindona ela", escreveu um. "Amei ver você vivendo", declarou outro. "Maravilhosa em todos os ângulos", disse um terceiro usuário do Instagram.
Kauã Elias volta a flertar com Virginia após desabafo da ex grávida
O jogador de futebol Kauã Elias, de 20 anos, voltou a dar o que falar neste domingo ao flertar publicamente com Virginia Fonseca pela segunda vez. A interação com uma nova publicação da influenciadora ocorreu poucas horas depois de sua ex-companheira, Bruna Rotta, revelar uma suposta tentativa de reaproximação por parte do atacante do Shakhtar Donetsk.
Em uma postagem em que a influenciadora surge vestida com a fantasia de Angel da Victoria's Secret, o jogador fez questão de comentar os emojis apaixonados.
A movimentação ganhou repercussão porque Bruna Rotta está na reta final da gravidez da primeira filha de Kauã Elias. Em meio à repercussão da interação do jogador com Virginia, a influenciadora resolveu se pronunciar sobre o assunto.
No desabafo, Bruna afirmou que estava ensaiando uma reconciliação com o ex-companheiro e demonstrou incômodo com a exposição pública no fim da gestação.
"Não quero que toda essa situação vire um teatro justamente no final da minha gestação, depois de tudo que vivi e de tudo que poupei de falar até aqui. Não sei quem te contou essas coisas, mas, sim, existe verdade no que foi dito. Prefiro ficar quieta e preservar esse momento, porque não quero trazer ainda mais problemas para uma situação que já é tão delicada. E, principalmente, não vou colocar o final da minha gestação em risco justamente por alguém que nunca teve um pingo de respeito e comprometimento", escreveu Bruna nas redes sociais.
Anteriormente, Kauã já havia comentado outra publicação de Virginia com emojis de suspiro e apaixonado. Após a primeira interação, eles passaram a se seguir mutuamente no Instagram.