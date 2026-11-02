Reprodução/Instagram Virginia posa de topless em novas fotos.

Virginia Fonseca, de 27 anos, encantou os seguidores ao publicar uma série de registros de sua passagem por Nova York, nos Estados Unidos. A influenciadora, que deu o que falar neste fim de semana devido a sua intensa programação de Halloween, compartilhou cliques de momentos de curtição e de descanso, inclusive fazendo topless.

"Thanks, NYC (Obrigada, Nova York, em tradução do inglês)", escreveu a loira na legenda da publicação. Nas imagens, Virginia aparece em diferentes momentos do fim de semana: em festas temáticas, baladas badaladas e descansando após as noitadas.

No carrossel, a loira compartilhou cliques das fantasias que elegeu para curtir o Halloween. Para a sexta-feira (30), a loira optou por se vestir de coelhinha sexy. A produção cor-de-rosa contou com orelhas cravejadas de pedrarias, um body justíssimo com detalhes de plumas e sandálias de salto altíssimas.

Já no sábado (31), a loira fez referência a um dos momentos mais icônicos da carreira de Gisele Bündchen. A fantasia eleita por Virginia recria o look usado pela supermodelo brasileira em 2005 no Victoria's Secrets Fashion Show: o famoso Sexy Splendor Fantasy Bra.

Na postagem, Virginia também aparece em momentos de descanso entre uma festa e outra. Em uma das imagens, a influenciadora surge de topless, exibindo suas tatuagens em frente ao espelho e cobrindo os seios com um dos braços. Já em outro clique ousado, a loira aparece deitada em uma cama, usando apenas uma calça de moletom, exibindo as costas torneadas.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a beleza da influenciadora."Lindona ela", escreveu um. "Amei ver você vivendo", declarou outro. "Maravilhosa em todos os ângulos", disse um terceiro usuário do Instagram.





Kauã Elias volta a flertar com Virginia após desabafo da ex grávida

O jogador de futebol Kauã Elias, de 20 anos, voltou a dar o que falar neste domingo ao flertar publicamente com Virginia Fonseca pela segunda vez. A interação com uma nova publicação da influenciadora ocorreu poucas horas depois de sua ex-companheira, Bruna Rotta, revelar uma suposta tentativa de reaproximação por parte do atacante do Shakhtar Donetsk.

Em uma postagem em que a influenciadora surge vestida com a fantasia de Angel da Victoria's Secret, o jogador fez questão de comentar os emojis apaixonados.

A movimentação ganhou repercussão porque Bruna Rotta está na reta final da gravidez da primeira filha de Kauã Elias. Em meio à repercussão da interação do jogador com Virginia, a influenciadora resolveu se pronunciar sobre o assunto.





No desabafo, Bruna afirmou que estava ensaiando uma reconciliação com o ex-companheiro e demonstrou incômodo com a exposição pública no fim da gestação.

"Não quero que toda essa situação vire um teatro justamente no final da minha gestação, depois de tudo que vivi e de tudo que poupei de falar até aqui. Não sei quem te contou essas coisas, mas, sim, existe verdade no que foi dito. Prefiro ficar quieta e preservar esse momento, porque não quero trazer ainda mais problemas para uma situação que já é tão delicada. E, principalmente, não vou colocar o final da minha gestação em risco justamente por alguém que nunca teve um pingo de respeito e comprometimento", escreveu Bruna nas redes sociais.

Anteriormente, Kauã já havia comentado outra publicação de Virginia com emojis de suspiro e apaixonado. Após a primeira interação, eles passaram a se seguir mutuamente no Instagram.