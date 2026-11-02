Instagram Ivete Sangalo e Paolla Oliveira

Paolla Oliveira, de 44 anos, caiu no samba ao lado de Ivete Sangalo, de 54, durante o show da cantora no festival Rock The Mountain, neste domingo (1). O encontro entre as famosas agitou o público do evento, que ocorreu em Itaipava, no Rio de Janeiro.





Em um vídeo publicado no perfil oficial do Instagram de Ivete , as duas aparecem mostrando que têm samba no pé ao som da música "Beleza Rara". A atriz deixou os bastidores, de onde acompanhava o show, e conquistou o público ao esbanjar carisma no palco.

Nos comentários da publicação, Paolla ainda se derreteu por Ivete Sangalo."Ivete, a maior de todas! Você ilumina tudo por onde você passa! Que honra poder te abraçar e estar pertinho de você", escreveu a atriz.

Fãs das artistas foram pegos de surpresa pela interação entre elas e reagiram ao encontro."Dois mulherões, patrimônios do Brasil", escreveu um. "Quando duas potências se juntam", disse outro. "As mais gostosas do Brasil", declarou um terceiro usuário do Instagram.





Paolla Oliveira cai no samba em ensaio da Imperatriz Leopoldinense

A presença do samba no fim de semana de Paolla Oliveira não se limitou à sua aparição no show de Ivete Sangalo. Na noite desta sexta-feira (30), a atriz participou do ensaio da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A famosa, que foi coroada como a nova Rainha de Bateria da agremiação no dia 17 de outubro, vestiu as cores verde e branco da escola, tocou pandeiro, interagiu com os ritmistas e sambou em meio ao público.

Em um dos momentos registrados, Paolla surge abrindo um leque colorido enquanto acompanhava o ritmo da bateria. Na legenda da publicação, a atriz escreveu: "Inimiga do fim. Até a próxima, Ramos".

Este foi o primeiro ensaio da atriz na quadra desde que assumiu oficialmente o posto, quando recebeu a coroa das mãos da cantora IZA, que deixou a função e passou a ocupar o posto de Rainha da Imperatriz.

Apontado como affair de Paolla Oliveira, João Chianca quebra silêncio

O surfista João Chianca, de 26 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (29) ao comentar sua relação com Paolla Oliveira. Durante uma transmissão ao vivo, o atleta, que vem sendo apontado como novo affair da atriz, revelou como eles se conheceram.

Ao ser questionado por um internauta sobre sua aproximação com a artista, o surfista contou que o primeiro contato entre eles ocorreu de maneira casual. "Cara, a gente só se conheceu. A gente se conheceu na praia, água de coco", disse, sem dar maiores detalhes sobre o encontro.





Em outro momento da live, o atleta voltou a mencionar a atriz e prometeu dar um recado para ela:"Vou falar para ela (Paolla) que vocês amam muito ela. 'Que suas fãs são realmente muito obcecadas por você...'", brincou Chianca.

As especulações sobre um romance entre Paolla Oliveira e João Chianca começaram a surgir em abril, quando interações entre os dois nas redes sociais passaram a ser observadas por fãs da atriz. Apesar dos rumores, eles não se pronunciaram diretamente sobre o assunto até o momento.