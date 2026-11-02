Reprodução/Instagram Márcia Goldschmidt é internada mas não revela diagnóstico.

A apresentadora Márcia Goldschmidt, de 64 anos, preocupou os fãs neste domingo (1) ao publicar um vídeo gravado em uma cama de hospital. Na postagem, a famosa revelou que permanecerá internada após os resultados de exames não atingirem as expectativas esperadas.





"Oi, gente! Ainda estou aqui e, pelo jeito, vou ficar", começou a comunicadora. Na sequência, ela agradeceu pelo apoio que vem recebendo nesse momento delicado."Bom, mas eu só queria agradecer muito vocês porque eu estou aqui no hospital, mas me sentindo tão acompanhada por vocês. Muito obrigada", completou.

Sem dar detalhes sobre qual é o seu diagnóstico, Márcia Goldschmidt revelou que, devido aos resultados de exames realizados recentemente, permanecerá internada. "Os resultados não são lá o que eu gostaria que fossem, mas obrigada. Estou sentindo que vocês estão torcendo por mim", destacou a comunicadora ao agradecer o carinho que vem recebendo do público e de amigos famosos.

Em uma foto publicada nos Stories do Instagram, Márcia ressaltou a gravidade da situação. Na imagem, que registrou os aparelhos da unidade hospitalar, ela escreveu: "Foi por um triz. Mas Deus envia anjos àqueles que n'Ele creem". A famosa ainda prometeu contar mais detalhes sobre sua condição de saúde após estar completamente recuperada. "Assim que me recuperar, contarei tudo. Agora preciso de repouso e força. Amo vocês", concluiu Goldschmidt.

Nos comentários da publicação, famosos demonstraram apoio à apresentadora."Melhoras", escreveu Astrid Fontenelle."Saúde querida! Que se recupere logo!", disse a atriz Erika Januza. Por sua vez, a socialite Narcisa Tamborindeguy comentou uma sequência de emojis de coração e de fé.

Fãs de Márcia Goldschmidt também deixaram mensagens de solidariedade nos comentários da publicação da apresentadora."Deus abençoe", escreveu um. "Márcia, que Deus abençoe sua saúde. Vai dar tudo certo, fica bem", disse outro. "Fica bem querida Márcia. Estamos todas orando por você!", declarou um terceiro seguidor da famosa.





Alvaro detona Márcia Goldschmidt

Recentemente, Márcia Goldschmidt se envolveu em uma polêmica com o influenciador Alvaro. Nesta quinta-feira (29), o criador de conteúdo resolveu se pronunciar sobre um vídeo em que a apresentadora critica uma postagem na qual ele aparece usando um vestido junto com a criadora de conteúdo digital Gabo.

"Será que a gente anda tão carente de alegria que compra um vestido com 'mola' para tentar encontrar? Eu acho que alegria não se compra e não se veste", declarou Márcia ao reagir ao vídeo dos influenciadores.

"Aí você presta atenção no nível da amargura da pessoa. Ela assistiu o vídeo, ela roteirizou, ela gravou, editou, tudo isso pra falar que as pessoas, as pessoas não, eu e a Gabo, estão simplesmente comprando alegria. E se ainda a gente tivesse comprando alegria, Márcia, está comprando com o seu dinheiro?", detonou o Alvaro.

"É claro que não, mas você julgar isso por um vídeo de um minuto e 30, eu também me sinto livre para lhe julgar aqui. Eu olho pra sua cara e vejo que você anda muito depravada. É isso aqui que lhe falta. Até rimou", disparou o influenciador, fazendo um gesto em alusão a uma prática sexual.





"Às vezes eu estou assim também, se eu estivesse num dia ruim eu ia falar, 'meu Deus, dois idiotas, um caminhão e um varapau pulando com um vestido', mas como eu estou bem, eu sorri. Esse vestido demorou tanto para chegar, estou esperando tem dois meses", contou o criador de conteúdo.

Por fim, o influenciador afirmou que se sente livre para julgar a apresentadora, já que ela costuma comentar a vida dos famosos nas redes sociais. "Mas como eu não lhe conheço também, então eu vou lhe julgar, e eu quero mais que você se f*da. E é por pessoas como você, Márcia, que o mundo tá do jeito que tá. Você realmente procurou um piolho na cabeça de um careca. Onde já se viu a pessoa problematizar um vídeo que a pessoa está com um vestido que pula. A pessoa realmente não tem mais o que fazer, não vê mais amor na vida", concluiu Alvaro.