Reprodução/Instagram Maraisa se surpreende com revelação de Luanna Charamba

A cantora Maraisa, 38 anos, chamou a atenção nas redes sociais após reagir com surpresa ao descobrir que sua maquiadora, Luanna Charamba, é uma mulher trans. As duas trabalham juntas há cerca de oito anos, e o momento foi registrado em vídeo e publicado pela própria profissional no domingo (1º).

Nas imagens, a sertaneja demonstra ficar em completo choque ao receber a notícia inicialmente, mas logo abraça a amiga e declara seu carinho por ela.





Ao ouvir a informação, Maraisa reage: “Cê tá de brincadeira”. Em seguida, questiona como Luanna não havia contado antes já que as duas convivem tanto e há tantos anos.

“Meu Deus! Como você conseguiu esconder isso de mim todos esses anos? Como assim? Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara.





Na sequência, a artista demonstra afeto pela maquiadora. “Você é perfeita, amiga! Eu te amo muito, muito, muito. Meu Deus! Coisa boa, que bom que você confia em mim para falar essas coisas”, disse Maraisa, enquanto abraçava Luanna.

Na legenda da publicação, Luanna fez questão de agradecer à cantora pela forma como foi recebida. “Te amo! Obrigada por me aceitar e me acolher”, escreveu a profissional.

Reprodução/Instagram Maraisa e Luanna Charamba





Com a repercussão do vídeo, a maquiadora também se manifestou sobre os comentários que recebeu, incluindo mensagens transfóbicas. Em outra publicação, explicou que a intenção era destacar o carinho entre as duas, e não estimular especulações sobre a conversa.

“Só sinta o amor desse vídeo! Não importa se a Maraisa sabia antes ou não, o importante é que ela sempre me acolheu com muito amor!”, reforçou a profissional. Ela também deixou claro a importância do respeito e do amor ao próximo.

O registro viralizou entre os internautas, que comentaram a reação da cantora e a relação de proximidade construída pelas duas ao longo dos anos. A própria Luanna, porém, destacou que o principal para ela era o acolhimento recebido.

Reprodução/Instagram Maraisa e Luanna Charamba





Quem é Luanna Charamba?

Luanna Charamba trabalha como maquiadora de Maraisa há cerca de oito anos. A profissional compartilha nas redes sociais registros de seu trabalho e momentos dos bastidores com a cantora. Em seu perfil, também destaca a própria trajetória e a luta contra o preconceito.



