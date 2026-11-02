Reprodução/Instagram Luma Costa, Leonardo Martins ao lado dos dois filhos

Luma Costa, de 38 anos, está grávida de seu terceiro filho com o empresário Leonardo Martins, 46 anos. A atriz anunciou a novidade nesta segunda-feira (2), após a informação começar a circular nas redes sociais. Ela e o marido já são pais de dois meninos: Antônio e Eduardo.

A notícia foi confirmada pela própria atriz em uma publicação do perfil Condomínio Maria Fifi, no Instagram, que havia divulgado a gestação. Sincera e aberta sobre o assunto, ela afirmou que não pretendia manter a gravidez em segredo e reagiu à repercussão com bom humor.

“Não tem problema, gente. Não era segredo! Eu até estranhei demorarem tanto para saber. Jajá vou encher o feed de bebês lindos e vamos parar com essa bobagem toda de hate nas pessoas”, declarou a atriz.

Reprodução/Instagram Luma Costa e Leonardo Martins

Ao que tudo indica, a famosa já estaria no quarto mês de gestação. Até o momento, ela não revelou o sexo do bebê nem informou a previsão de nascimento. Apesar disso, o internautas já estão mais do que animados para saber os detalhes.

Reprodução/Instagram Luma Costa e Leonardo Martins

Rumores de briga com Marina Ruy Barbosa

Além da gravidez, o nome de Luma Costa ganhou destaque nos últimos dias após internautas perceberem que ela e Marina Ruy Barbosa, 31 anos, deixaram de se seguir no Instagram. As atrizes são amigas desde a infância, e o afastamento levantou especulações sobre o fim da relação.

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e Luma Costa colocam fim em amizade após 20 anos.

Uma das versões divulgadas apontou divergências políticas como possível motivo para o desentendimento. Luma, porém, negou essa hipótese em um comentário nas redes sociais.

Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando. Essa inverdade acaba aqui Luma Costa, atriz.

As duas se conheceram em 2004, durante as gravações da novela "Começar de Novo", da TV Globo. A amizade também se estendeu à vida pessoal, já que Luma foi madrinha do casamento de Marina com Alexandre Negrão, em 2017, enquanto Marina é madrinha de Eduardo, filho caçula da loira.

Embora muitos rumores já tenha surgido, o real motivo do afastamento entre as duas não foi esclarecido publicamente.



