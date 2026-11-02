Reprodução Instagram Dudu Camargo e Saory Cardoso terminam noivado.

Saory Cardoso, de 30 anos, e Dudu Camargo, de 28, não estão mais juntos. Os apresentadores se conheceram durante a 17ª edição do reality show "A Fazenda", da Record, e chegaram a ficar noivos no início de 2026.

O término do relacionamento ocorreu de forma tranquila, sem brigas ou desentendimentos. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a incompatibilidade de agendas e as diferentes rotinas profissionais foram apontadas como os principais motivos do fim do noivado.

Atualmente, Saory mora no Rio de Janeiro, onde passou a integrar a equipe do "Balanço Geral RJ", da Record. Já Dudu Camargo permaneceu em São Paulo , onde comanda o "Balanço Geral Manhã", ao lado de Roberto Guastelli. A distância e os compromissos profissionais dificultaram os encontros e a convivência entre os famosos.

Pessoas próximas afirmaram que a expectativa é que eles mantenham a amizade após o término. A cachorrinha de estimação do apresentador continua, inclusive, vivendo com Saory no Rio. A equipe da apresentadora confirmou o término do relacionamento à coluna.





Romance entre Saory e Dudu

O casal se conheceu durante a participação deles na décima sétima edição do programa “A Fazenda”, da Record, exibido em 2025. A conexão entre eles foi instantânea, apesar das diferenças, e ambos chegaram ao top 3 do reality: Dudu foi o grande vencedor, enquanto Saory conquistou o terceiro lugar.

Ao deixar o confinamento, o casal declarou que pretendia levar o relacionamento à frente. Durante participação no programa “Hoje em Dia”, Dudu afirmou que estava vivendo algo verdadeiro com a loira. “Saiu da porteira. Essa noite nós passamos juntos. Já se inteirando de todas as notícias do programa. Passamos juntos, nem dormimos. Uma notícia de bastidores aí. E olha, estamos felizes”, disse o apresentador.





Em março deste ano, o casal causou burburinho nas redes sociais ao anunciarem que iriam se casar. Por meio das redes sociais, eles publicaram um vídeo no qual convidavam Carol Lekker para ser madrinha da união, porém a informação foi desmentida pouco tempo depois. Após a repercussão do assunto, o casal esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira entre amigos.

Posteriormente, em abril, Saory revelou, enfim, que os dois já estavam noivos e morando juntos. Na ocasião, ela afirmou que o relacionamento foi construído a partir de uma forte amizade e que estava gostando de fazer tudo ao lado do companheiro. O casal também chegou a falar sobre planos de ter filhos.