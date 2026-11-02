Reprodução/Instagram/cauareymond/pietracupello Cauã Reymond e Pietra Cupello

Cauã Reymond e Pietra Cupello estão aproveitando uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos. O ator e a influenciadora compartilharam registros de passeios pelos mesmos lugares da cidade, o que voltou a chamar a atenção dos fãs para a proximidade entre os dois.

Durante a viagem, eles estiveram na Broadway para assistir ao musical MJ the Musical, que conta a trajetória de Michael Jackson. Depois, também compartilharam registros de um jantar no restaurante Upstate, conhecido pela oferta de frutos do mar.

Contudo, ainda que tenham compartilhado imagens dos mesmos programas, Cauã e Pietra não apareceram lado a lado nas postagens.

Esta não é a primeira vez que os dois são apontados como companheiros de viagem. Em setembro, Cauã e Pietra estiveram em Itacaré, no litoral da Bahia.

Reprodução/Instagram Cauã Reymond e Pietra Cupello

Na ocasião, ambos publicaram fotos e vídeos feitos no mesmo hotel, com paisagens e ambientes bastante semelhantes. A viagem foi apontada como o primeiro passeio romântico dos dois para fora do Rio de Janeiro desde o início dos rumores de affair.

Reprodução/Instagram Cauã Reymond e Pietra Cupello

Como tudo começou

As especulações de um possível relacionamento começaram a ganhar força em setembro, quando começaram a surgir boatos de que Cauã estaria conhecendo Pietra. Os dois teriam se aproximado por meio das redes sociais e estariam saindo havia cerca de dois meses.

Na época, a estudante de Medicina e influenciadora também passou a ser associada ao ator depois que os dois compartilharam registros da viagem à Bahia. Apesar da repercussão, eles mantiveram a discrição e não publicaram fotos juntos nem fizeram declarações sobre o status da relação.

Pietra Cupello tem 23 anos, é estudante de Medicina, modelo e influenciadora digital. Nas redes sociais, compartilha conteúdos sobre viagens, moda, rotina e exercícios físicos.

Cauã Reymond está solteiro desde 2023

O ator não assume publicamente um relacionamento desde o fim do casamento com Mariana Goldfarb, anunciado em abril de 2023. Os dois começaram a namorar em 2016 e oficializaram a união em 2019.

Reprodução Mariana Goldfarb e Cauã Reymond

Após a separação, Cauã também foi apontado como affair da influenciadora Luana Mandarino, mas os dois não chegaram a confirmar publicamente um namoro. Agora, a aproximação com Pietra volta a movimentar as especulações sobre a vida amorosa do ator e o que de fato estaria rolando por trás das câmeras.



