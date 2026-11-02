Reprodução/Instagram Carolina Dieckmmann e Sol de Maria

Carolina Dieckmmann, 48 anos, não conteve as lágrimas ao assistir a uma homenagem a Preta Gil (1974 - 2025) durante o festival Rock The Mountain, realizado no sábado (31), em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A atriz se emocionou ao ver Sol de Maria, neta da cantora, subir ao palco ao lado do pai, Francisco Gil, para cantar “Sinais de Fogo”, um dos sucessos da avó.

O momento especial aconteceu durante a apresentação do projeto solo Onda, de Francisco. Antes de chamar a filha, de 10 anos, o cantor falou com o público sobre a participação especial.

Vou tentar segurar essa onda, porque vou buscar uma pessoa para a gente terminar esse show lá em cima, para a gente poder vibrar juntos. Muito barulho para a minha filha, Sol de Maria. Francisco, filho de Preta Gil.

Já bastante emocionada e animada, Carolina acompanhou de pertinho a apresentação da criança. A atriz compartilhou nas redes sociais um registro em que aparece chorando e resumiu sua reação com a expressão “Aos prantos”. Na sequência, a loira ainda fez questão de publicar uma foto ao lado de Sol de Maria.

Amizade de Carolina Dieckmmann e Preta Gil

A emoção da atriz também remete à amizade de décadas que manteve com Preta Gil. As duas eram muito próximas, e a atriz esteve ao lado da cantora durante todo o tratamento contra um câncer colorretal, diagnosticado em 2023.

Reprodução/Instagram Carolina Dieckmmann no Rock The Mountain

A artista chegou a viajar a Nova York, nos Estados Unidos, para acompanhar a amiga durante a internação e prestar todo o apoio possível durante aquela fase.

Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de complicações da doença. Desde a morte da cantora, Carolina tem prestado homenagens à amiga nas redes sociais e mantido a proximidade com a família Gil e amigos da artista.

Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann e Preta Gil

Quem é Sol de Maria?

Sol de Maria tem 10 anos e é filha de Francisco Gil, integrante do grupo Gilsons, com a modelo Laura Fernandez. Neta de Preta Gil, ela participou da apresentação do pai no Rock The Mountain ao interpretar uma das músicas mais conhecidas e amadas da avó. Como é de se imaginar, pai e filha emocionaram o público ao celebrar a memória dela.



