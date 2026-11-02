Reprodução/Instagram Anitta e Danilo Mesquita

Anitta e Danilo Mesquita estariam vivendo um período de afastamento após meses de rumores sobre um possível relacionamento. Segundo informações que começaram a circular nesta segunda-feira (2), a cantora e o ator teriam decidido dar um tempo na relação, que nunca foi oficialmente assumida pelos dois.

De acordo com o jornal Extra, o distanciamento teria começado há cerca de duas semanas. Nesse período, a cantora viajou de férias com familiares e amigas, enquanto o ator retornou à Bahia para gravar a próxima novela das seis da TV Globo, Lá na Minha Terra.

A ausência do ator em compromissos recentes da cantora também chamou a atenção dos fãs da famosa. Ele não teria acompanhado a rainha de bateria em um show realizado em Nova Friburgo, no último sábado (31), nem esteve com ela no casamento de Juliette.

Apesar dos indícios de afastamento, os dois não teriam tido uma conversa definitiva sobre o fim da relação, conforme destacou o jornal portal.

Reprodução Instagram Anitta

Até o momento, Anitta e Danilo não confirmaram publicamente o afastamento. Além disso, os dois também nunca oficializaram um namoro, embora tenham sido vistos juntos em diferentes ocasiões nos últimos meses.

Como começou o romance entre Anitta e Danilo Mesquita?

Os rumores de romance ganharam força em agosto, quando Anitta e Danilo foram vistos juntos em um show de Djavan, no Rio de Janeiro. Na época, os dois demonstraram intimidade durante o evento e estavam acompanhados de familiares da cantora.

Felipe Henrique Danilo Mesquita em Além da Ilusão

Pouco depois, eles foram vistos saindo juntos de um teatro no Rio. Em agosto, também foram fotografados aos beijos durante um show do cantor Jau, na capital fluminense. Apesar da repercussão, Anitta preferiu não comentar diretamente a vida amorosa ao ser questionada sobre o ator.

“Eu prefiro não falar sobre vida pessoal nesse momento”, declarou à CNN Brasil. Em outubro, os dois voltaram a chamar atenção nas redes sociais. A cantora chegou a comentar em uma publicação de Danilo: “Uma beleza de doer os olhos”. O ator respondeu: “Para combinar com você”.

Ainda que um suposto afastamento tenha sido notado, também existem pessoas próximas a artista que dizem que ambos continuam se vendo, mas preferem manter a relação sem rótulos para evitar a pressão pública.

Danilo Mesquita estará na próxima novela das seis

Danilo Mesquita integra o elenco de Lá na Minha Terra, próxima novela das seis da TV Globo. Na trama, ele interpretará Raimundo Gerardo, um vaqueiro que se apaixona por Maria Lina, personagem de Arianne Botelho. O ator também participou de produções como Segundo Sol, Éramos Seis e Além da Ilusão.



