Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca usa fantasia de Angel no Halloween

Virginia Fonseca, 27 anos, aproveitou mais uma noite de Halloween em Nova York, nos Estados Unidos, com uma fantasia ousada inspirada nos desfiles da Victoria’s Secret . No sábado (31), a influenciadora surgiu caracterizada como uma “angel”, com lingerie vermelha, saia, botas, plumas e asas, em uma produção que fez referência a um look usado por Gisele Bündchen em 2005.

Ao compartilhar as fotos nas redes sociais, Virginia entrou no clima da data e escreveu: “Doçura ou travessura”. A empresária aproveitou a noite em duas festas, acompanhada dos amigos Duda Freire, Hebert Gomes, Yasmin Mattos e Tatiana Barbieri.





A inspiração veio de um dos visuais marcantes da trajetória de Gisele na passarela da marca de lingerie. Em 2005, a top model brasileira desfilou com o chamado Sexy Splendor Fantasy Bra, uma peça luxuosa que, segundo a revista Teen Vogue, foi avaliada em US$ 12,5 milhões.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca usa fantasia de Angel no Halloween





A produção de Angel foi a segunda fantasia escolhida por Virginia durante a viagem. Na sexta-feira (30), ela já havia chamado a atenção ao aparecer vestida de coelhinha em uma festa pré-Halloween. O look rosa tinha corset com plumas, orelhas adornadas com pedrarias e sapatos transparentes.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca usa fantasia de Angel no Halloween





A influenciadora está em Nova York com amigos depois de passar alguns dias em Miami, onde ficou hospedada no apartamento do ex-marido, Zé Felipe. A viagem acontece semanas após o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr., anunciado em outubro.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca usa fantasia de Angel no Halloween





Kauã Elias volta a comentar em fotos da influenciadora

As publicações de Virginia também chamaram a atenção por causa das interações do jogador Kauã Elias. Depois de comentar a foto em que ela aparece de coelhinha com emojis apaixonados, o atacante voltou a interagir com o conteúdo da influenciadora no sábado. Na publicação da fantasia de Angel, ele escreveu: “Doçura ou travessura”.

Reprodução/Instagram Virginia e Kauã Elias





Até o momento, Virginia não respondeu publicamente aos comentários, mas passou a seguir o jogador nas redes sociais após a primeira interação feita nesse final de semana.

A movimentação gerou comentários entre internautas, especialmente porque Kauã espera uma filha com a influenciadora Bruna Rotta, de quem se separou em junho.



