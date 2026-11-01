Virginia Fonseca, 27 anos, aproveitou mais uma noite de Halloween em Nova York, nos Estados Unidos, com uma fantasia ousada inspirada nos desfiles da Victoria’s Secret . No sábado (31), a influenciadora surgiu caracterizada como uma “angel”, com lingerie vermelha, saia, botas, plumas e asas, em uma produção que fez referência a um look usado por Gisele Bündchen em 2005.
Ao compartilhar as fotos nas redes sociais, Virginia entrou no clima da data e escreveu: “Doçura ou travessura”. A empresária aproveitou a noite em duas festas, acompanhada dos amigos Duda Freire, Hebert Gomes, Yasmin Mattos e Tatiana Barbieri.
A inspiração veio de um dos visuais marcantes da trajetória de Gisele na passarela da marca de lingerie. Em 2005, a top model brasileira desfilou com o chamado Sexy Splendor Fantasy Bra, uma peça luxuosa que, segundo a revista Teen Vogue, foi avaliada em US$ 12,5 milhões.
A produção de Angel foi a segunda fantasia escolhida por Virginia durante a viagem. Na sexta-feira (30), ela já havia chamado a atenção ao aparecer vestida de coelhinha em uma festa pré-Halloween. O look rosa tinha corset com plumas, orelhas adornadas com pedrarias e sapatos transparentes.
A influenciadora está em Nova York com amigos depois de passar alguns dias em Miami, onde ficou hospedada no apartamento do ex-marido, Zé Felipe. A viagem acontece semanas após o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr., anunciado em outubro.
Kauã Elias volta a comentar em fotos da influenciadora
As publicações de Virginia também chamaram a atenção por causa das interações do jogador Kauã Elias. Depois de comentar a foto em que ela aparece de coelhinha com emojis apaixonados, o atacante voltou a interagir com o conteúdo da influenciadora no sábado. Na publicação da fantasia de Angel, ele escreveu: “Doçura ou travessura”.
Até o momento, Virginia não respondeu publicamente aos comentários, mas passou a seguir o jogador nas redes sociais após a primeira interação feita nesse final de semana.
A movimentação gerou comentários entre internautas, especialmente porque Kauã espera uma filha com a influenciadora Bruna Rotta, de quem se separou em junho.