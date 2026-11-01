Reprodução/Instagram Richarlison e Amanda Araujo anunciam segunda gravidez

A família de Richarlison, 29 anos, vai crescer! O atacante e a influenciadora Amanda Araújo, 23 anos, anunciaram neste domingo (1º) que estão esperando o segundo filho juntos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, em uma publicação acompanhada da legenda “Agora somos 4”.

Os dois já são pais de Richarlison Júnior, conhecido carinhosamente como “o bebê” nas redes sociais. O menino nasceu em junho de 2025 e conquistou os internautas com vídeos da rotina em família, especialmente os publicados pelo tio, Eduardo Daibert, irmão de Amanda.





Após o anúncio, seguidores celebraram a novidade e fizeram brincadeiras com os apelidos que ficaram conhecidos na internet. “Vem irmão do bebê”, declarou um internauta. "Vem bebê da tia", disse outra. "Os 4 primeiros habitantes da ilha do pai dos bebês", declarou uma terceira.

Reprodução/Instagram Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez





Como Richarlison e Amanda Araújo se conheceram?

A história de amor dos dois começou de uma forma pouco convencional: em 2019, enquanto jogavam PUBG Mobile, um jogo on-line para celular. Na época, Amanda participava de campeonatos do game, e Richarlison também era fã da modalidade.

Por isso, os dois mantiveram contato pela internet antes de se conhecerem pessoalmente. O encontro presencial aconteceu somente em 2022, durante uma viagem a Jericoacoara, no Ceará.

O relacionamento amoroso avançou rápido depois disso, mas só foi assumido publicamente em 2024. Em dezembro daquele ano, o casal anunciou a primeira gravidez, com uma publicação que trazia a frase “Agora somos 3”.

Reprodução/Instagram Richarlison e Amanda Araujo anunciam segunda gravidez





Em junho de 2025, nasceu o primeiro filho dos dois, Richarlison Júnior. O atacante celebrou a chegada do menino nas redes sociais e destacou o peso de viver a paternidade: “Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura”.

Pedido de casamento em Londres

Em agosto de 2026, o jogador surpreendeu Amanda com um pedido de casamento durante uma estadia em Londres, na Inglaterra. O momento especial aconteceu no hotel Shangri-La The Shard, com o ambiente decorado com velas, pétalas de rosas e balões em formato de coração.

A influenciadora compartilhou registros do momento e confirmou que aceitou o pedido: “Eu disse sim”.

Reprodução/Instagram Amanda Araújo e Richarlison





Natural de Maringá, no Paraná, Amanda ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar conteúdos sobre maternidade, beleza, viagens e a rotina ao lado do jogador. Antes de se mudar para Europa, ela cursava Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.



