Reprodução/Internet Mansão de Ivete Sangalo

Aos 54 anos, Ivete Sangalo tem um endereço especial para descansar no litoral baiano. A cantora é dona de uma mansão na Praia do Forte, em Mata de São João, dentro de um condomínio fechado. Com cerca de 800 metros quadrados, o imóvel tem espaços amplos e uma arquitetura que mistura linhas modernas e elementos naturais.

A casa fica de frente para o mar, com acesso direto à faixa de areia. É lá que Ivete aproveita os momentos de folga da agenda de shows para descansar e ficar perto da família.

A construção também chama atenção pelos detalhes. As grandes portas de vidro, as varandas abertas e os painéis vazados deixam a luz natural entrar e ajudam a manter os ambientes ventilados.

Madeira, fibras naturais e pedras aparecem nos ambientes, em uma proposta que mistura sofisticação e referências ao litoral baiano.

O projeto original da casa foi assinado pelo arquiteto Alberto Bolzico. Anos depois, a residência passou por uma reforma conduzida pela arquiteta Barbara Becattini, sobrinha da cantora, que adaptou os espaços à rotina da família.

Uma das principais mudanças foi a integração da cozinha com as salas de estar e de jantar. Antes separados, os ambientes passaram a formar uma área social ampla, pensada para facilitar a convivência e permitir que Ivete receba convidados sem ficar isolada enquanto prepara as refeições.

Reprodução/Internet Mansão de Ivete Sangalo

O espaço conta com pé-direito duplo e decoração em tons neutros, complementados por detalhes em verde e azul-marinho. O mármore bege da Bahia também se destaca no revestimento, enquanto a madeira e as fibras naturais ajudam a compor o estilo praiano da residência.

A sala de televisão reúne elementos associados à cultura baiana e objetos pessoais da família. Já a sala de jantar, posicionada diante da área externa, é um dos espaços favoritos da cantora para receber amigos e aproveitar momentos de descanso.

Reprodução/Internet Mansão de Ivete Sangalo

Área gourmet tem churrasqueira e forno a lenha

Outro destaque da mansão é a área gourmet, equipada com churrasqueira, forno a lenha e bancadas amplas de apoio. O espaço foi pensado para refeições e encontros em família, em sintonia com a proposta de integrar os ambientes internos e externos.

A área social permite que os convidados circulem entre a cozinha, a sala e os espaços de convivência. A configuração também favorece os momentos em que Ivete reúne familiares e amigos para comemorações e datas especiais.

Reprodução/Internet Mansão de Ivete Sangalo

Já a área externa reúne algumas das principais atrações da propriedade. A piscina tem deck molhado e espreguiçadeiras, com o jardim tropical ao redor. As varandas abertas aproximam a casa da vegetação e ajudam a criar uma atmosfera de refúgio à beira-mar.

A residência também conta com academia privativa climatizada, equipada com aparelhos de musculação e esteiras, além de campo de futebol gramado. Para as filhas gêmeas da cantora, Marina e Helena, há brinquedoteca e espaço de jogos.

Reprodução/Internet Mansão de Ivete Sangalo

O acesso direto à praia é outro diferencial do imóvel. Por estar dentro de um condomínio fechado na Praia do Forte, a casa combina a proximidade com o mar e a privacidade buscada pela artista nos períodos longe dos palcos.

Em entrevista à revista Casa e Jardim, a cantora descreveu a residência como um lugar de memórias familiares, especialmente durante as celebrações de Natal e fim de ano.

É onde crio minhas memórias afetivas, para onde vamos no Natal e fim de ano… Significa muito pra mim. Toda vez que eu chego lá, eu sinto esse gostinho de férias. Ivete Sangalo, cantora e apresentadora.

Esse não é o único imóvel da artista. Ivete também mantém um apartamento em Salvador e, alguns outros espalhados pelo Brasil.



