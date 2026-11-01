Reprodução/ Instagram Gisele Bündchen criança

Quando uma modelo pisa na passarela, tudo parece perfeito: a roupa, o cabelo e a maneira de desfilar. Mas pouco se fala sobre a trajetória que ela percorreu até chegar àquele momento. Como foi sua infância? Onde estudou? Será que sempre sonhou em ser modelo?

Gisele Bündchen é um exemplo disso. Antes de se tornar um dos maiores ícones da moda brasileira e mundial, ela teve uma origem simples. Nascida em Horizontina, no interior do Rio Grande do Sul, a modelo cresceu em uma família com cinco irmãs. Uma delas é Patrícia, sua irmã gêmea, que nasceu apenas cinco minutos antes dela.

Reprodução/ Instagram Gisele Bündchen e sua irmã gêmea

Dos três aos catorze anos, ela estudou no Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann, onde sofria com o bullying por ser muito alta e magra, diferente de suas irmãs que eram consideradas mais bonitas. Assim, ela passou a jogar vôlei pelo colégio, atuando como capitã do time, buscando excelência no esporte e nas atividades acadêmicas.

Por conta da altura, a mãe de Gisele percebeu que a filha tinha alguns problemas de postura e decidiu inscrevê-la em um curso de manequim, com o objetivo de corrigir essa questão. Na época, a bela pretendia seguir carreira no vôlei.

No entanto, durante uma excursão escolar, um caça-talentos viu Gisele e insistiu para que ela começasse a trabalhar como modelo, enxergando nela um potencial que ainda não havia sido explorado. Depois de muita insistência, a aspirante a jogadora de vôlei trocou a bola pelo salto alto e deu os primeiros passos na profissão que a transformaria em um fenômeno das passarelas.

Reprodução/Instagram Gisele Bündchen

De Horizontina para o mundo

Ainda aos 14 anos, Gisele se mudou para São Paulo em busca de oportunidades na carreira de modelo. Longe da cidade natal, enfrentou dificuldades de adaptação. Dois anos depois, foi para Nova York, onde pretendia participar da Fashion Week, um dos eventos mais importantes do calendário da moda. Os primeiros meses, porém, foram marcados por rejeições e poucos trabalhos.

O cenário começou a mudar em 1998, quando Gisele foi escolhida para desfilar para Alexander McQueen, um dos estilistas mais reconhecidos internacionalmente. A oportunidade impulsionou sua carreira e abriu caminho para trabalhos com algumas das principais grifes do mundo.

No ano em que completaria 18 anos, Gisele estampou pela primeira vez a capa da Vogue Brasil, um marco em sua trajetória. A partir daí, construiu um currículo impressionante, com desfiles nas principais semanas de moda do mundo, campanhas para marcas de luxo e capas de revistas. A brasileira também se tornou uma Angel da Victoria’s Secret e chegou ao posto de modelo mais bem paga do planeta.

Gisele ainda ajudou a mudar os padrões estéticos da época. Enquanto o estilo heroin chic, associado à magreza extrema, dominava parte da indústria da moda, a brasileira se destacava pela silhueta atlética e pelas curvas, contribuindo para uma nova fase nas passarelas.

Reprodução/ Instagram Gisele Bündchen e filhos

Durante a carreira, Gisele teve alguns relacionamentos públicos, incluindo romances com o modelo Scott Barnhill e os atores Josh Hartnett e Leonardo DiCaprio.

Em 2006, ela começou a namorar o jogador de futebol americano Tom Brady, um dos principais nomes do New England Patriots. Os dois se casaram em 2009 e tiveram dois filhos, Benjamin e Vivian, nascidos em 2009 e 2012, respectivamente.

O casal anunciou o divórcio em 2022, após divergências relacionadas à aposentadoria de Brady. Atualmente, Gisele Bündchen é casada com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, com quem tem um filho.