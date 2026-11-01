Reprodução/Divulgação Fernanda Arraes

Fernanda Arraes, de 39 anos, vive um momento de destaque na carreira, com dois projetos de diferentes formatos ganhando visibilidade. Enquanto o longa Eu Sou a Lei, dirigido por Miguel Rodrigues, está disponível no Amazon Prime Video, Deixe-me Viver se prepara para chegar ao público brasileiro após passagens internacionais por Cannes e Miami.

Em Eu Sou a Lei, Fernanda interpreta Ângela, uma jornalista com papel de destaque na trama. Filmado no Brasil, o longa recebeu três indicações no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), nas categorias de Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Diretor, ampliando sua presença no circuito internacional.





Já em Deixe-me Viver, a atriz dá vida a Eleonora e contracena com Humberto Martins. O longa passou pelo Marché du Film, em Cannes, e pelo Festival de Cinema Brasileiro de Miami, onde teve uma sessão com lotação esgotada e foi aplaudido de pé.

Estou muito feliz com esse momento da minha carreira. Gravei Eu Sou a Lei no Brasil e, logo depois, voltei para os Estados Unidos para dar continuidade aos meus projetos por lá. Agora, poder retornar ao Brasil para celebrar Deixe-me Viver é muito especial. Fernanda Arraes, atriz.





"O filme já teve duas apresentações internacionais importantes e participar da première brasileira em Trancoso, onde também filmamos, tem um significado enorme para mim. É uma alegria colher os frutos desse trabalho e seguir construindo minha trajetória entre o Brasil e os Estados Unidos”, continuou Fernanda.

Reprodução/Divulgação Fernanda Arraes ao lado de atores globais





Trajetória de sucesso

A première brasileira de Deixe-me Viver foi marcada para 31 de outubro, em Trancoso, na Bahia. A cidade, que serviu de cenário para as filmagens, recebeu a programação especial que previa a presença do elenco, da direção, da equipe de produção, da imprensa e de convidados.

Radicada nos Estados Unidos há vários anos, Fernanda vem construindo uma trajetória que conecta os mercados audiovisuais brasileiro e americano.

Reprodução/Divulgação Fernanda Arraes





Com trabalhos que chegam ao público por diferentes plataformas e projetos nos dois países, a atriz vive uma fase de novas oportunidades profissionais, celebrando conquistas internacionais sem perder o vínculo com as produções brasileiras.







