Instagram Debora Secco

Deborah Secco abriu o coração ao falar sobre a pressão estética que enfrentou ao longo da carreira. Aos 46 anos, a atriz afirmou que está em um processo de autoaceitação e que tem buscado enxergar a própria imagem com mais carinho, reconhecendo suas qualidades e imperfeições.

A artista participou do evento Body, realizado em São Paulo no sábado (31) e criado por Ju Ferraz para discutir padrões de beleza e amor-próprio. “É um dia de cada vez. Estou prestes a fazer 47 anos e nunca gostei tanto de mim. Isso é libertador”, disse.

Em entrevista à revista Quem, a famosa comentou sobre como foi crescer sob os holofotes e lidar com as cobranças em torno da aparência desde muito cedo.





“Comecei a trabalhar na TV quando a pressão estética era muito intensa. Vivi o auge disso. Estou me curando de tudo isso e, cada vez mais, tentando entender a minha imperfeição e a beleza dela”, afirmou.

Na sequência, Deborah Secco também explicou que o processo envolve aprender a se acolher diariamente. “Estou cada vez mais tentando me acolher, ter empatia e amor por mim mesma, com todas as minhas faltas e qualidades”, completou.

Instagram Deborah Secco





Deborah Secco começou a carreira ainda criança

A relação de Deborah com a exposição pública começou cedo. A atriz iniciou a carreira artística aos oito anos e cresceu em um ambiente no qual a aparência era frequentemente colocada em evidência.

Ao longo das décadas, tornou-se um dos rostos conhecidos da televisão brasileira, com trabalhos em novelas e no cinema. Sincera, em abril deste ano, Deborah chegou a expor um pouco desse processo e como as cobranças relacionadas à sua imagem afetaram sua vida.

Reprodução Instagram Deborah Secco





Na ocasião, rebateu críticas à aparência e chamou atenção para o uso de fotos suas por perfis de profissionais da área estética sem autorização. Ela também destacou que imagens publicitárias costumam passar por tratamento profissional, enquanto prefere aparecer de maneira mais natural nas redes sociais.

“Há muitos anos, eu sofro com pressão estética, com essa cobrança em cima de mim”, declarou. A atriz também disse que vem relaxando em relação a essas exigências e que deseja envelhecer sem precisar corresponder às expectativas alheias.

Em vez de perseguir um padrão de beleza, a atriz afirma estar tentando reconhecer suas características sem deixar de lado o cuidado com o corpo e a saúde.



