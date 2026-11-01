Reprodução/Instagram Flávia Alessandra

Flávia Alessandra, 52 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar fotos de topless durante uma viagem romântica com o marido, Otaviano Costa, 53 anos. A atriz publicou registros em meio à natureza, incluindo imagens em uma cachoeira, para celebrar as duas década de casamento com o apresentador.

A comemoração foi compartilhada no perfil pessoal da artista no sábado (31). Além dos cliques sensuais, Flávia mostrou momentos do casal em trilhas, paisagens naturais e jantares a dois. A publicação também trouxe uma foto antiga do casamento, relembrando o início da história dos dois.





Na legenda, a atriz se declarou ao marido e celebrou as duas décadas de relacionamento. A data marca as chamadas Bodas de Porcelana.

Vivendo nosso amor na serra pra comemorar os melhores 20 anos de uma vida toda que ainda temos pela frente! Te amo, my love. Flávia Alessandra, apresentadora e atriz.





Flávia aproveitou uma pausa nas gravações da novela Quem Ama Cuida, na qual interpreta Fábia Brandão, para viajar com Otaviano.

Reprodução/Instagram Flávia Alessandra





Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão juntos há 20 anos

Flávia Alessandra e Otaviano Costa assumiram o relacionamento em maio de 200 6 e se casaram em outubro do mesmo ano. Os dois se conheceram durante uma viagem de navio a trabalho, quando participaram de um evento como apresentadores.

Reprodução/Instagram Flávia Alessandra





Na época, a atriz estava noiva de outra pessoa, mas contou posteriormente que a convivência com Otaviano durante a viagem mudou seus planos.

Em 2010, nasceu Olívia, filha do casal. Flávia também é mãe de Giulia Costa, fruto de seu relacionamento anterior com o ator e diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012.

Reprodução: Instagram Flávia Alessandra e Otaviano Costa





Ao longo dos anos, os dois também celebraram a união com renovações de votos em diferentes destinos. Em julho de 2025, por exemplo, Otaviano surpreendeu a atriz com uma cerimônia na Capadócia, na Turquia. A ocasião se somou a outras celebrações realizadas pelo casal na Grécia, na Tailândia e em Las Vegas, além dos casamentos civil e religioso.

Em entrevista em uma entrevista recenete, a atriz da TV Globo refletiu sobre a longevidade da relação e destacou a importância da maturidade, da parceria e da individualidade. Para a atriz, manter interesses próprios e respeitar o espaço do outro também faz parte de uma relação duradoura.



