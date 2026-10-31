Reprodução/Instagram Virginia e Kauã Elias

Virginia Fonseca, 27 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (30). Em Nova York, nos Estados Unidos, a influenciadora escolheu uma fantasia de coelhinha para curtir uma festa de Halloween e acabou chamando a atenção de um jogador de futebol.

Assim como de costume, a loira atriu milhares de olhares incluindo Kauã Elias, 20 anos, ex-atacante do Fluminense e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O craque fez questão de deixar alguns emojis apaixonados nos comentários da postagem feita pela empresária.





O visual de Virginia era composto por um corset rosa, orelhas de coelho com pedrarias, plumas e sapatos transparentes. A influenciadora aproveitou a noite ao lado de amigos, entre eles Duda Freire, Tatiana Barbieri e Yasmin Matos.

Reprodução/Instagram Virginia e Kauã Elias





Cantada de jogador repercute nas redes sociais

Na publicação em que exibiu a fantasia, Virginia recebeu uma interação de Kauã Elias. O jogador comentou com emojis de rosto suspirando e olhos apaixonados, atitude que foi interpretada como uma cantada e repercutiu entre os internautas. A influenciadora, porém, não respondeu ao comentário.

Reprodução/Instagram Virginia





Entretando, a loira começou a seguir o jogador, um detalhe que, obviamente, não passou despercebido pelos fãs neste sábado (31).

Kauã ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Fluminense e, desde fevereiro de 2025, atua pelo Shakhtar Donetsk. O atleta também esteve em evidência após o fim do relacionamento com a influenciadora Bruna Rotta, em junho deste ano. Os dois esperam uma menina, que deverá se chamar Helena.

Reprodução/Instagram Virginia





Virginia curte Halloween após término com Vini Jr.

A viagem de Virginia aos Estados Unidos acontece poucas semanas após o fim do relacionamento com Vini Jr. A separação foi confirmada em 11 de outubro pela assessoria da influenciadora, que afirmou que o rompimento ocorreu sem brigas ou conflitos.

Reprodução/Instagram Virginia





“Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou a equipe da empresária.

Antes de chegar a Nova York, Virginia passou alguns dias em Miami, onde ficou hospedada no apartamento do ex-marido, Zé Felipe. A influenciadora viajou acompanhada de pessoas próximas e, depois, seguiu para a cidade norte-americana para aproveitar as comemorações do mês.

Após o término com Vini Jr., os dois deixaram de se seguir no Instagram e Virginia apagou registros do relacionamento de seu perfil. Nos dias seguintes, o jogador também deixou de seguir pessoas próximas à influenciadora.



