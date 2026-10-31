Diulgação/Record Mônica Fonseca é expulsa de A Fazenda

Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18, da Record TV, na manhã deste sábado (31), após uma confusão com o participante Mayk durante uma festa na noite anterior. O peão caiu sobre uma mesa com garrafas de vidro e sofreu cortes nas mãos. Depois de receber atendimento médico, ele voltou à sede e acusou a jornalista de tê-lo empurrado.

Portanto, nessa manhã, a produção comunicou aos confinados que a participante havia infringido uma das regras do programa e colocado em risco a integridade física de outro peão.





A briga começou durante uma discussão entre Mayk e Fran. O peão acusava a colega de ter debochado do câncer de sua mãe e da situação da água em sua comunidade. Mônica entrou na discussão e tentou impedir a passagem dele, pedindo que parasse.

Durante o confronto, Mônica atingiu Mayk com a perna e ele perdeu o equilíbrio , caindo sobre uma mesa com garrafas de vidro. O participante sofreu cortes nas mãos e precisou ser encaminhado para atendimento médico, onde levou pontos.

Nesse ângulo deu para ver ainda mais ela dando a joelhada nele e ele se desequilibrando quando ela deu a joelhada! MÔNICA EXPULSA Ela indo pra frente deu para ver kkkkk é Mônica dessa vez tu não escapa #AFazenda18 #FestaAFazenda https://t.co/ponHNT8HNv — Renan 🪼🦁 (@nancoment) October 31, 2026





Ao retornar à sede, Mayk acusou Mônica de tê-lo empurrado. A jornalista, por sua vez, negou a agressão e sustentou que não havia empurrado o colega.

Na manhã deste sábado, Ana Bruna, fazendeira da semana, leu o comunicado enviado pela produção. A mensagem informou que Mônica havia infringido uma regra do reality ao colocar em risco a integridade física de outro participante e determinou que os peões organizassem os pertences dela para deixá-los no camarim.

Nesse ângulo deu para ver ainda mais ela dando a joelhada nele e ele se desequilibrando quando ela deu a joelhada! MÔNICA EXPULSA Ela indo pra frente deu para ver kkkkk é Mônica dessa vez tu não escapa #AFazenda18 #FestaAFazenda https://t.co/ponHNT8HNv — Renan 🪼🦁 (@nancoment) October 31, 2026





Quem é Mônica Fonseca?

Jornalista e apresentadora, Mônica Fonseca ganhou visibilidade na televisão mineira ao participar do quadro A Hora da Venenosa, exibido na programação da Record em Belo Horizonte.

Reprodução/Record Mônica Fonseca





Ela também passou por emissoras no Rio Grande do Sul e apresentou o programa de variedades MasBah!, no SBT gaúcho, além de ter trabalhado no Link Podcast, projeto ligado ao Grupo Record.

Aos 32 anos, Mônica entrou em A Fazenda 18, que estreou em setembro de 2026, como um dos grandes nomes conhecidos do elenco. Durante o confinamento, esteve envolvida em alguns desentendimentos.

Em outubro, por exemplo, já havia sido acusada por uma colega de empurrá-la com a perna durante uma discussão, episódio que não resultou em expulsão na ocasião.



