Reprodução/Instagram Hariany Almeida

Hariany Almeida, 29 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um novo registrado de biquíni em seu perfil pessoal do Instagram. A influenciadora apostou em um modelo com aro e exibiu as curvas no registro, que também destacou a marquinha do bronzeado.

Reprodução/Instagram Hariany Almeida





Na legenda, ela resolveu brincar com os fãs: “Mais alguém aqui caiu na tentação do biquíni com arco?”. Como de costume, a publicação repercutiu entre os internautas, que fizeram questão de elogiar a ex-participante do Big Brother Brasil 19.





"Ela faz acreditar que sereias existem!", afirmou um seguidor. "Linda e perfeita", escreveu outra. "Deusa", afirmou um terceiro para a famosa. Com quase 10 milhões de seguidores, o vídeo postado há quatro horas já recebeu inúmeras curtidas e tem mais de 100 mil visualizações.





Hariany desabafa após ter trabalho como modelo cancelado

No início de outubro, Hariany também usou as redes sociais para desabafar após ter uma campanha publicitária cancelada enquanto já participava de um ensaio fotográfico em Goiânia.

Segundo a influenciadora, ela havia viajado de madrugada, depois de participar da São Paulo Fashion Week, para cumprir o compromisso profissional, mas as coisas não saíram como o planejado.

De acordo com o relato, o cancelamento aconteceu por um problema de comunicação entre a equipe envolvida e os clientes. Hariany afirmou que já estava maquiada e posando para as fotos quando recebeu a notícia.

Eu, que estava apenas dando minha imagem, sendo modelo, fui descartada na mesma hora, sem nada ser levado em consideração Hariany Almeida, ex-BBB e influenciadora.





Em seguida, a influenciadora ainda contou que estava animada com o trabalho, pois tinha vontade de fazer uma campanha para a marca. Apesar da frustração, a ex-BBB deixou claro acreditar que novas oportunidades surgirão no futuro e ressaltou a importância de manter a postura profissional diante de situações difíceis.

"Eu acredito que, quando algo dá errado para a gente, logo Deus vem com algo novo para recompensar a gente, com oportunidade nova. Quando a gente cai, a gente levanta mais forte, sabe? Sempre foi assim", declarou.



