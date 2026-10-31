Reprodução/Instagram Enaldinho foi flagrado beijando adolescente

O youtuber Enaldinho, de 28 anos, se pronunciou publicamente após a repercussão de um vídeo em que aparece beijando uma adolescente de 16 anos durante uma festa que aconteceu em São Paulo. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais e provocaram uma onda de revolta.

Muitos comentários sobre a diferença de idade entre os dois começaram a surgir, além de questionamentos sobre a responsabilidade do influenciador, que é conhecido nacionalmente por produzir conteúdo voltado ao público infantojuvenil.

Em nota enviada à imprensa nesta sexta-feira (30), a equipe do criador de conteúdo afirmou que ele não sabia a idade da jovem. Segundo o comunicado, o episódio aconteceu em uma casa de shows com entrada restrita a maiores de 18 anos.

No comunicado, a assessoria declarou que Enaldinho desconhecia a idade real da adolescente e negou que tenha ocorrido constrangimento ou desrespeito durante o encontro.

O episódio ocorreu durante uma festa com entrada restrita a maiores de 18 anos. Diante das circunstâncias, Enaldinho desconhecia a idade real da jovem envolvida. Comunicado da equipe de Enaldinho.

“Enaldinho lamenta a repercussão do episódio e pede, sobretudo, que a imagem e a identidade da jovem sejam preservadas. A equipe esclarece ainda que, em nenhum momento, houve qualquer forma de constrangimento ou desrespeito”, encerra a nota.

A nota foi divulgada após o vídeo ganhar repercussão nas redes sociais. As imagens começaram a circular no dia 21 de outubro, mas viralizaram na quarta-feira (28).

Reprodução/Instagram Enaldinho

Familiar afirma que beijo foi consensual

Um familiar da adolescente afirmou que o envolvimento entre aconteceu de forma consensual. As informações são do portal LeoDias.

Quem é Enaldinho?

Até o momento, não há informações públicas sobre eventual investigação relacionada ao episódio.

Enaldinho, nome artístico de Enaldo Lopes de Oliveira Filho, iniciou sua trajetória no YouTube em 2012. O influenciador ficou conhecido por vídeos de desafios, pegadinhas, brincadeiras, reações e experiências voltadas principalmente ao público jovem.

Reprodução/Instagram Enaldinho

O canal dele reúne mais de 48 milhões de inscritos no YouTube. Somadas, suas contas em diferentes redes sociais ultrapassam 60 milhões de seguidores.

A popularidade do criador de conteúdo entre crianças e adolescentes fez com que grande parte do público se revoltasse com o vídeo e discutisse sobre suas atitudes e preferências na vida pessoal.



