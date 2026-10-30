Reprodução/Instagram BTS

O BTS volta a subir ao palco do MorumBIS, em São Paulo, nesta sexta-feira (30), para a segunda de três apresentações programadas no Brasil. Fenômeno mundial do K-pop, o grupo sul-coreano mobiliza milhares de fãs com a turnê ARIRANG, que também terá um show no sábado (31). As três datas na capital paulista estão com ingressos esgotados.

Formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook, o BTS conquistou o mercado internacional com uma combinação de pop, hip-hop, coreografias elaboradas e letras sobre juventude, identidade e relações pessoais.

Reprodução/Instagram BTS





A trajetória inclui recordes nas plataformas digitais e sucessos que chegaram ao topo da Billboard Hot 100, uma das principais paradas musicais dos Estados Unidos.





Depois de um período de pausa nas atividades em grupo para que os integrantes cumprissem o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul e se dedicassem a projetos individuais, os sete voltaram a trabalhar juntos em 2026. O álbum ARIRANG marcou o retorno do grupo com material inédito, seguido pela turnê mundial.

Relembre cinco músicas que ajudaram a consolidar o sucesso internacional do BTS.

1. “Dynamite”(2020)

Lançada em 2020, “Dynamite” foi um divisor de águas na carreira do BTS. Com influência da disco music e uma sonoridade pop dançante, a faixa foi o primeiro single do grupo cantado inteiramente em inglês.

A música estreou no topo da Billboard Hot 100, tornando o BTS o primeiro grupo sul-coreano a alcançar o primeiro lugar da parada. O clipe também se tornou um fenômeno no YouTube, ampliando o alcance internacional dos artistas.





2. “Butter”(2021)

No ano seguinte, o BTS voltou ao topo das paradas com “Butter”. A faixa tem uma sonoridade pop contagiante, com elementos de dance-pop e uma letra em inglês que acompanha o clima descontraído da música.

Assim como “Dynamite”, “Butter” estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100. O lançamento também chamou atenção pelo desempenho nas plataformas digitais e pelo videoclipe, que registrou números expressivos de visualizações logo após a estreia.





3. “Boy With Luv”, com Halsey (2019)

Lançada em 2019 como parte do álbum Map of the Soul: Persona, “Boy With Luv” é uma das parcerias mais conhecidas do grupo. A faixa conta com a participação da cantora norte-americana Halsey e aposta em uma sonoridade pop colorida, com refrão marcante.

A colaboração alcançou o oitavo lugar na Billboard Hot 100 e ajudou a ampliar a presença do BTS no mercado musical dos Estados Unidos.





4. “Fake Love”(2018)

Em 2018, o BTS apresentou “Fake Love”, single principal do álbum Love Yourself: Tear. Diferentemente do clima leve de “Dynamite” e “Butter”, a música traz uma atmosfera mais sombria, com elementos de pop, rock e hip-hop.

A faixa chegou ao décimo lugar da Billboard Hot 100 e se tornou uma das músicas mais emblemáticas da fase Love Yourself.





5. “DNA”(2017)

“DNA” foi um dos marcos da expansão internacional do BTS. Lançada em 2017 no álbum Love Yourself: Her, a música mistura pop eletrônico, sintetizadores e uma batida acelerada, com uma coreografia que se tornou bastante conhecida entre os fãs.

A faixa foi a primeira do grupo a entrar na Billboard Hot 100, alcançando a 67ª posição.





Quantas pessoas devem assistir ao show do BTS em São Paulo?

As apresentações do BTS no MorumBIS acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro. De acordo com estimativas da São Paulo Turismo, a capacidade prevista é de 84.458 pessoas por noite, o que representa um público potencial de 253.374 espectadores ao longo das três datas. Os ingressos estão esgotados desde abril.

A procura também foi expressiva antes mesmo da abertura das vendas. Segundo informações divulgadas pela Ticketmaster, a demanda ultrapassou 3,7 milhões de ingressos.

Reprodução/Instagram BTS





A apresentação desta sexta-feira está prevista para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h.

Como chegar ao MorumBIS para o show

O transporte público é uma das alternativas para chegar ao estádio, especialmente diante da movimentação esperada na região. O público pode utilizar o Metrô e a CPTM e, conforme as opções disponíveis, pagar a passagem por aproximação com cartão bancário, celular ou relógio inteligente com tecnologia NFC.

Outra alternativa é utilizar o cartão TOP ou comprar QR Codes digitais pelo aplicativo e pelos canais oficiais do sistema. Nas estações, também existem máquinas de autoatendimento, com opção de pagamento por Pix.



