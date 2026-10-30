Divulgação/Band Henrique Fogaça e Paola Carosella

Henrique Fogaça, de 52 anos, e Paola Carosella, de 54 anos, chamaram atenção nas redes sociais após deixarem de se seguir no Instagram. A mudança foi percebida por fãs recentemente e levantou especulações sobre um possível desentendimento entre os chefs, que dividiram a bancada do MasterChef Brasil, da Band, durante anos.

A movimentação repercutiu principalmente porque os dois manifestaram posicionamentos políticos diferentes durante o período eleitoral. Enquanto Fogaça publicou vídeos com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Paola declarou apoio ao petista.

Entretanto, é importante destacar, nenhum dos dois confirmou que a diferença de opiniões tenha motivado o afastamento nas redes sociais. O fato é que os jurados parecem ter colocado um ponto final na amizade.

Divulgação/Band Henrique Fogaça e Paola Carosella

Como é de se imaginar, a notícia de que os ex-jurados deixaram de se seguir gerou comentários entre internautas. Parte das reações relacionou o episódio à polarização política, comparando a situação a desentendimentos entre familiares e amigos durante as eleições.

“ Aconteceu nas melhores famílias dessa eleição”, disse uma internauta. “Livramento para Paola”, afirmou outra. “Diva sensata”, disparou uma terceira, deixando claro o seu apoio à chef argentina.

Paola Carosella e Henrique Fogaça trabalharam juntos

Paola Carosella e Henrique Fogaça fizeram parte do grupo de jurados do MasterChef Brasil, reality gastronômico da Band, ao lado do chef francês Erick Jacquin. A argentina deixou o programa em 2021, depois de participar de diversas temporadas da atração.

Divulgação/Band Henrique Fogaça e Paola Carosella

Ao longo dos anos, a convivência dos chefs diante das câmeras também alimentou especulações dos fãs sobre um possível romance. O assunto voltou a repercutir em 2025, depois de Paola participar do programa De Frente com Blogueirinha e brincar sobre a curiosidade do público a respeito da relação entre os dois.

Na ocasião, Fogaça negou qualquer envolvimento amoroso com a colega e afirmou que os dois eram amigos e parceiros profissionais. “Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso”, declarou em entrevista à CNN Brasil durante o festival The Town, em setembro de 2025.

Até a publicação desta matéria, os chefs não haviam esclarecido publicamente o motivo de terem deixado de se seguir no Instagram.



