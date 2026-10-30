Reprodução/YouTube/Karina Bachi Biah Rodrigues fala sobre traição do marido

Biah Rodrigues falou sobre a traição de Sorocaba e os momentos difíceis que enfrentou no casamento com o sertanejo. A influenciadora contou que chegou a se separar do cantor após descobrir a infidelidade, mas decidiu dar uma nova chance ao marido depois de buscar orientação religiosa e refletir sobre o perdão.

Casados desde 2019, Biah e Sorocaba enfrentaram crises nos primeiros anos do relacionamento, inclusive durante as gestações. O casal tem quatro filhos: Theo, Fernanda e os gêmeos Zion e Angelina. Atualmente, a família vive em uma fazenda no interior de São Paulo.

Durante uma entrevista ao podcast +Forte, apresentado por Karina Bacchi, Biah relatou que os conflitos eram frequentes no início do casamento e explicou como reagiu ao descobrir a traição do cantor sertanejo.





"Durante a primeira e a segunda gestação, nós passamos por tempos muito difíceis. Teve muita mentira, teve adultério, um casamento muito conturbado. Foi algo totalmente improvável. Ele se arrependeu. Só que o arrependimento dele, para mim, não mudava nada naquela época. Tipo: tá, mas já está feito o que você fez. Está feito", disse.

Diante da situação, a influenciadora decidiu sair de casa e voltar para Brasília, sua cidade natal. Segundo ela, sua primeira reação foi deixar o relacionamento, mas, após receber orientações de pessoas religiosas, decidiu perdoar.

"Eu pude aprender e liberar o perdão genuíno. Vi que poderia viver algo muito maior. E estou vivendo", confidenciou.

"Foi um mix de sentimentos. Primeiro, você pensa que é muito mais fácil pular do barco quando está entrando água. É muito mais fácil deixar tudo, pegar o que você tem aqui e vazar. E eu fiz isso. Na primeira vez, eu fiz isso", comentou.

Biah e Sorocaba

Reprodução/Instagram Biah Rodrigues e Sorocaba





O romance dos dois começou em 2018, quando Biah ainda trabalhava como modelo. Foi nessa época que ela conheceu Sorocaba, que faz dupla sertaneja com Fernando. Naquele período, ela vivia uma fase promissora na carreira e chegou a morar em diversos países por conta dos compromissos profissionais.

O relacionamento evoluiu rapidamente e, em 2019, os dois oficializaram a união em uma cerimônia realizada no rancho do cantor, no interior de São Paulo. Antes do casamento, Biah descobriu que estava grávida do primeiro filho do casal, Theo. Em 2020, durante a pandemia, a influenciadora enfrentou problemas de saúde e complicações após uma cirurgia no nariz.