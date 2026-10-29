Reprodução/Instagram Casada com herdeiro da Globo, Fiorella Mattheis vive em mansão em meio à Mata Atlântica.

A atriz Fiorella Mattheis, de 38 anos, escolheu um verdadeiro refúgio cercado pela Mata Atlântica, na zona sul do Rio de Janeiro, para viver com a família. Casada com o executivo e herdeiro da Globo, Roberto Marinho Neto, a artista aproveita o espaço para unir a privacidade doméstica ao desenvolvimento de seus projetos profissionais.

Como é a mansão de Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto?

O projeto da propriedade foi pensado para integrar a construção à vegetação nativa. O imóvel conta com ambientes amplos, design minimalista e iluminação natural abundante.

Os espaços internos são conectados à vegetação por meio de elementos orgânicos e uma paleta de tons neutros ajuda a criar uma atmosfera tranquila, enquanto a disposição dos cômodos aproxima as áreas internas do jardim.

Em entrevista à Casa Vogue, Fiorella explicou sua preferência por imóveis práticos e funcionais. A residência prioriza cômodos integrados e conta com uma cozinha aberta e sala de estar instalada junto ao jardim.

A madeira é um dos elementos mais presentes na estrutura da mansão, proporcionando calor e aconchego aos cômodos. Um dos destaques da decoração é uma poltrona Mole, item assinado pelo designer Sergio Rodrigues, que pode ultrapassar os R$ 100 mil.

A casa também reúne objetos com significado histórico e cultural, como um microfone que pertenceu à cantora Maria Bethânia, que foi adquirido em um leilão, emoldurado e exposto em uma parede.







Chalé na serra

O contato com a natureza também é um dos pontos altos de outro imóvel da família: um chalé localizado na região serrana do Rio de Janeiro. Na suíte principal, a madeira está presente no piso, no teto e nos móveis, enquanto grandes janelões de vidro favorecem a entrada de luz natural.

O espaço preservado faz parte da rotina profissional de Fiorella Mattheis à frente da plataforma Gringa, especializada na autenticação e comercialização de bolsas e acessórios de luxo seminovos.





Ao mesmo tempo, o ambiente reservado permite que os filhos mantenham uma rotina com hábitos comuns como ir à praia, à natação e à escola, fora do alcance da mídia ou das redes sociais.

Romance com herdeiro da Globo

Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto estão juntos desde 2017 e casados desde 2021. Eles são pais de Roberto, que nasceu em 2023 , José, que nasceu em 2024, e de Theodora, nascida no começo de outubro deste ano.