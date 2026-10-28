Reprodução/Internet Renato Aragão

Renato Aragão, de 91 anos, conhecido nacionalmente pelo personagem Didi, de Os Trapalhões, teve a penhora e a avaliação de uma mansão determinadas pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão, assinada na terça-feira (27), faz parte de uma execução fiscal relacionada a uma dívida de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Segundo informações da revista Veja, a dívida chegou a aproximadamente R$ 676 mil. O débito corresponde a impostos municipais referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023.

O humorista havia sido citado no processo, mas não efetuou o pagamento. Diante disso, a juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, determinou a expedição de um mandado para que um oficial de Justiça realize a penhora e a avaliação do imóvel.

A decisão também prevê que Renato seja formalmente intimado e tenha um prazo de 30 dias, a partir da intimação, para apresentar embargos à execução, recurso jurídico que permite contestar a cobrança.

Reprodução/Instagram Mansão de Renato Aragão

O documento também determina a intimação da esposa do artista e nomeia o próprio humorista como depositário do imóvel, ficando responsável por sua conservação até uma nova decisão judicial.

Mansão de Renato Aragão foi anunciada por R$ 18 milhões

Localizada no Pontal Oceânico, na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, a propriedade foi colocada à venda por R$ 18 milhões. O imóvel tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída e reúne espaços de lazer e estrutura de alto padrão.

Reprodução/X Mansão de Renato Aragão

Entre as características divulgadas estão quatro suítes, heliponto, piscina, biblioteca, quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva e jardins. A residência também conta com amplas áreas de convivência.

Apesar da determinação judicial, a mansão não foi automaticamente levada a leilão. Segundo a reportagem, a penhora é uma etapa do processo de execução fiscal e uma eventual venda judicial poderá ocorrer caso a cobrança avance sem que a situação seja resolvida.

Reprodução/X Mansão de Renato Aragão

Dívida já havia sido noticiada em maio

A situação envolvendo o IPTU do imóvel já havia sido divulgada em maio deste ano. Na ocasião, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou na Justiça para solicitar o bloqueio da mansão como forma de garantir o pagamento da dívida tributária.

Em nota, a administração municipal informou que o imóvel apresentava débitos relativos aos exercícios de 2021 a 2023 e que havia ajuizado uma execução fiscal.

Na época, a equipe de Renato Aragão informou que a dívida estava sendo negociada, mas ao que tudo indica um acordo não foi finalizado.



